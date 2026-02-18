56 jours : de quoi parle l'adaptation du thriller érotique à succès ?

"56 jours" est une mini-série américaine adaptée du thriller érotique éponyme écrit par Catherine Ryan Howard. Les huit épisodes de la série sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 18 février 2026.

Après la Saint-Valentin, la température remonte toujours d'un cran. 56 jours est une série adaptée du thriller érotique éponyme de l'autrice Catherine Ryan Howard. Alors que le filon de l'adaptation de best-sellers est ultra exploité par les différents studios (pour le plus grand bonheur des fans), Prime Video se concentre sur les titres les plus sulfureux. Ça tombe bien, on aime autant les thrillers que la passion et le catalogue du géant Amazon a de quoi faire avec des séries où désir rime avec danger, comme Love me Love me, Baby Girl ou encore All the Old Knives.

L'adaptation de 56 days est signée Lisa Zwerling, Karyn Usher. Au casting, elle réunit Avan Jogia (Orphan Black : Echoes, Resident Evil) et par Dove Cameron, une ancienne star des studios Disney (Liv and Maddy, The Descendants). Les huit épisodes de la première saison de 56 jours est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 18 février 2026.

Quelle est l'intrigue de 56 jours ?

Entre le moment où Oliver rencontre Ciara dans un supermarché et le moment où un corps en décomposition est retrouvé dans l'appartement du jeune homme, 56 jours se sont écoulés. Durant ces 56 jours, Oliver et Ciara ont fait connaissance et sont tombés amoureux. Puis, lorsque le COVID a atteint l'Irlande, ils ont décidé de se confiner ensemble.

Puisque tout le pays entier était assigné à résidence au moment du meurtre, la liste des victimes et des coupables est très restreinte. Le corps appartient soit à Ciara, soit à Olivier, ce qui signifie que l'autre a fait le coup. En creusant le passé des victimes, les deux enquêteurs chargés de l'affaire réalisent que tous deux cachent de lourds secrets, et possèdent autant de motifs pour assassiner... qu'être assassinés.

Quel casting pour la série 56 jours ?

Dove Cameron : Ciara Wyse

Ciara Wyse Avan Jogia : Oliver Kennedy

Oliver Kennedy Megan Peta Hill : Shyla

Shyla Dorian Missick : Karl Connolly

Karl Connolly Karla Souza : Lee Reardon

Lee Reardon Patch Darragh : Dan Troxler

Dan Troxler Alec Albert : Mitch

Où visionner 56 jours ?

Les huit épisodes de la minisérie 56 jours sont disponibles en streaming depuis le 18 février. Cette mini-série adaptée du roman a succès éponyme écrit par Catherine Ryan Howard, rejoint les nombreuses romances sulfureuses proposées par la plateforme du géant Amazon à l'instar de Baby Girl ou de All the Old Knives. Vous pouvez découvrir ces titres en vous abonnant à Prime Video pour 6,99 euros par mois.