Code rouge : un thriller à haute altitude sur HBO Max

Paranoïa politique et conspirations internationales : "Code Rouge" revient sur HBO Max avec une nouvelle saison sous haute pression .

Adaptée de la série britannique Red Eye, Code Rouge met en scène un thriller en quasi huis clos où un homme ordinaire se retrouve piégé au cœur d'une machination internationale. Produite à l'origine pour la chaîne ITV et saluée pour son rythme tendu et sa mise en scène nerveuse, la série joue habilement avec les codes du suspense politique et du drame paranoïaque.

Portée par une réalisation immersive et une tension constante, elle s'inscrit dans la lignée des thrillers contemporains qui mêlent enjeux diplomatiques et pression psychologique. Comme la première saison, la deuxième sera disponible sur la plateforme HBO Max, depuis le 18 février.

La série est portée par Jing Lusi (Gangs of London, Man vs Bee), qui incarne Hana Li, une détective de la police métropolitaine de Londres. À ses côtés, Richard Armitage (The Hobbit, Ne t'éloigne pas) joue le Dr Matthew Nolan. Lesley Sharp (Scott & Bailey, The Full Monty) dans le rôle de Madeline Delaney. Jemma Moore, qui joue Jess Li, est connue pour ses apparitions dans Lockwood & Co.

Quelle est l'intrigue de la série Code Rouge ?

Dans la saison 1, le Dr Matthew Nola, de retour de Pékin, est arrêté à l'aéroport de Londres et accusé d'un homicide survenu lors d'un prétendu accident. Alors qu'il est contraint de repartir en avion pour la Chine sous escorte, la policière Hana Li commence à douter de sa culpabilité et découvre que l'extradition cache une conspiration bien plus vaste. La saison 2 se concentre sur l'ambassade américaine assiégée à Londres, qui semble liée à une menace envers un vol international en route vers la capitale britannique.

Quels acteurs au casting de la série Code Rouge ?

Richard Armitage : Dr Matthew Nolan

Jing Lusi : Hana Li

Lesley Sharp : Madeline Delaney

Jemma Moore : Jess Li

Où voir la série Code Rouge en streaming ?

Pour regarder la série Code Rouge, il faut se connecter à la plateforme HBO Max à partir du 18 février 2026. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement.

Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.