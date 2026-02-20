Coupe-feu : une famille prise au piège du feu et de ses secrets dans ce thriller espagnol de Netflix

"Coupe-feu" est un thriller espagnol réalisé par David Victori où une famille est prisonnière d'une forêt en flamme et de ses propres secrets. Ce film est disponible en streaming sur Netflix depuis le 20 février 2026.

Coupe-feu est un thriller espagnol réalisé par David Victori (Tu ferais pareil, Sky Rojo) pour la plateforme de streaming Netflix. Au programme de cette nouveauté : des secrets de famille, une nature impitoyable et une course à la survie. Le tout servi par deux des stars de La Casa del Papel : Belén Cuesta et Diana Gómez, avec également Joaquín Furriel qui est à l'affiche d'El Refugio Atomico, au casting.

En matière de thrillers et de films à suspense, l'Espagne a d'ailleurs de quoi être très fière. Le pays maîtrise aussi bien les tensions sociales à l'instar de Santiago, que les atmosphères lourdes comme dans Deux tombes ou encore Coupe-Feu. Ce dernier est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 20 février 2026.

Quelle est l'intrigue de Coupe-feu ?

Mara est dévastée par la mort récente de son mari. Pour tenter de trouver un peu de paix, elle décide d'emmener sa fille Lide passer quelques jours dans le chalet forestier familial. Elles sont accompagnées par le beau-frère de Mara, son épouse et leur fils. Après une violente dispute, Lide s'enfuit dans la forêt. Lorsqu'un incendie se déclare dans la région, les recherches doivent être interrompues et le reste de la famille, évacuée. Mara refuse de quitter les bois sans sa fille et va seulement pouvoir compter sur l'aide du garde forestier pour survivre aux flammes. Aux flammes, seulement ? Tandis que le feu se rapproche, Mara réalise qu'une autre menace plane sur elle et sa fille.

Quel casting pour Coupe-feu ?

Belén Cuesta : Mara

Mara Candela Martínez : Lide

Lide Joaquín Furriel : Luis

Luis Enric Auquer : Santi

Santi Diana Gómez : Elena

Où visionner Coupe-feu en streaming ?

Le film Coupe-feu est disponible en streaming sur Netflix depuis le 20 février. Ce thriller rejoint les nombreux thrillers espagnols à succès diffusés sur la plateforme et les fans ont l'embarras du choix avec notamment La Casa del Papel, El refugio Atomico, Santiago, Deux tombes et maintenant Coupe-feu. Pour profiter de tous ces titres, vous pouvez vous abonner au service du géant au N rouge dès 7,99 euros par mois.