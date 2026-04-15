Scrubs 2026 : diffusion, intrigue, casting... Tout sur le retour de la sitcom

De nouveaux épisodes de la sitcom très populaire sont diffusés sur Disney+ en France, avec le casting original et de nouvelles têtes.

Seize ans après le final de la saison 9, Scrubs remet sa blouse et signe son grand retour. Une nouvelle saison est diffusée sur ABC News et Hulu ce 25 février 2026. Les fans de la sitcom comique en milieu hospitalier vont retrouver leurs héros, JD, Turk et Reid, de retour au Sacré-coeur, alors qu'ils vont devoir faire face aux nouveautés médicales et à de nouveaux internes.

Pour l'occasion, plusieurs acteurs de la série originale sont de retour, comme Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley ou Judy Reyes et Robert Maschio. En revanche, d'anciens visages ne sont pas de la partie, comme Ken Jenkins (Dr Bob Kelso), Neil Flynn (le concierge) ou le défunt Sam Lloyd, qui nous a quittés le 30 avril 2020.

Les deux premiers épisodes sont mis en ligne sur la plateforme de streaming Disney+ depuis le 15 avril, avant de poursuivre une diffusion à un rythme hebdomadaire chaque mercredi.

Quelle est l'intrigue de Scrubs (2026) ?

JD et Turk remettent leurs blouses de médecin dans les couloirs du Sacré-coeur. Mais le contexte à évoluer, la médecine et les internes aussi. Heureusement, leur amitié a résisté à l'épreuve du temps.

Quels acteurs au casting de Scrubs (2026) ?

Zach Braff : Dr John " J.D." Dorian

Donald Faison : Dr Christopher Turk

Sarah Chalke : Dr Elliot Reid

John C. McGinley : Dr Perry Cox

Judy Reyes : Carla Espinosa

Robert Maschio : Dr Todd Quinlan

Phill Lewis : Dr Hooch

Vanessa Bayer : Sibby

Joel Kim Booster : Dr Eric Park

Ava Bunn : Serena

Jacob Dudman : Asher

David Gridley : Blake

Layla Mohammadi : Amara

Amanda Morrow : Dashana

Où voir Scrubs (2026) en streaming ?

Aux Etats-Unis, la mouture 2026 de Scrubs est diffusée sur la chaîne américaine ABC et sur Hulu depuis le 25 février2026. En France, la diffusion débutera dès le 15 avril 2026, à raison de deux épisodes mis en ligne à cette date, puis un épisode chaque mercredi. C'est Disney++, qui diffuse déjà plusieurs programmes de Hulu dans notre pays, comme Abbott Elementary, Tell me lies, Shogun, Paradise ou Rivals, qui se charge de la diffusion.