The CEO Club : Prime Video intègre le cercle très sélect des entrepreneuses les plus puissantes du moment

"The CEO Club" est une série documentaire qui suit sept des femmes les plus puissantes du moment du Serena Williams et Winnie Harlow. Les 8 épisodes sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 23 février 2026.

The CEO Club est une émission de télé-réalité de Prime Video qui suit sept des entrepreneuses les plus puissantes du moment. À l'instar de Serena Williams, Winnie Harlow ou encore Thalia, ces cheffes d'entreprises nous ouvrent les portes de leur empire et partagent avec nous leurs défis quotidiens. Toute-s espèrent inspirer les jeunes filles et les inciter à entreprendre dans des milieux encore dominés par les hommes.

Avec l'avènement des réseaux sociaux, les personnalités ne sont plus considérées comme des entités mystérieuses. Pour surfer sur la vague de cette familiarité (de façade), de nombreuses célébrités se prêtent au jeu de l'émission de téléréalité ou du documentaire. Rien que sur Prime Video, on peut découvrir This is me now..., spectacle épique biopic de J Lo, I am Céline Dion, le documentaire exclusif de la chanteuse francophone la plus célèbre au monde. La série The CEO Club est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 23 février 2026.

Quelles sont les femmes d'affaire au casting de The CEO Club ?

Serena Williams : sportive, entrepreneure et productrice

sportive, entrepreneure et productrice Dee Ocleppo Hilfiger : créatrice de mode

créatrice de mode Thalia : chanteuse, actrice et cheffe d'entreprise

chanteuse, actrice et cheffe d'entreprise Loren Ridinger : CEO de la société de marketing multiniveau Market America Worldwide

CEO de la société de marketing multiniveau Market America Worldwide Winnie Harlow : fondatrice de la marque de cosmétique Cay Skin

fondatrice de la marque de cosmétique Cay Skin Hannah Bronfman : fondatrice de la sociéte de capital risque Conteur Capital

fondatrice de la sociéte de capital risque Conteur Capital Isabela Rangel Grutman : fondatrice et CEO de la marque de joaillerie ISA Grutman Jewelry & Rangel

Où visionner The CEO Club en streaming ?

Les huit épisodes de The CEO Club sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime Video. Depuis son lancement en 2016, le service de vidéo à la demande du géant Amazon propose des contenus ultra diversifiés, dont des films et des séries sur le quotidien des célébrités qui comptes. Pour découvrir The CEO Club, mais aussi This is me now... et I am Celine Dion, vous pouvez vous abonner à Prime Video pour 6,99 euros par mois.