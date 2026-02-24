La Falaise : un film de pirates avec Priyanka Chopra Jonas sur Prime Video

Ambiance vengeance au soleil dans les Caraïbes du XIXe siècle avec La Falaise, sur Prime Video.

Avec La Falaise (The Bluff en version originale), Prime Video mise sur un grand film d'aventure porté par une figure féminine forte. Réalisé par Frank E. Flowers, réalisateur de Haven et scénariste de Bob Marley : One Love (2024), ce long métrage plonge les spectateurs dans l'univers brutal de la piraterie au XIXe siècle.

Produit notamment par les frères Russo, artisans des succès Marvel comme Avengers: Endgame (2019), le film entend mêler spectacle, tension dramatique et récit de rédemption. Tourné dans des décors naturels évoquant les Caraïbes, le projet s'inscrit dans la volonté de la plateforme de proposer des productions ambitieuses, entre fresque historique et blockbuster moderne. La Falaise sera disponible en exclusivité sur Prime Video à partir du 25 février 2026.

Le film repose sur la présence charismatique de Priyanka Chopra Jonas, révélée à l'international dans les séries Quantico et Citadel, et le film Matrix Resurrections). À ses côtés, Karl Urban, connu pour ses rôles dans The Boys, Le Seigneur des Anneaux et Star Trek. Le casting réunit également Ismael Cruz Cordova (Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir) où il joue l'elfe Arondir, ainsi que Temuera Morrison, acteur néo-zélandais culte connu pour avoir incarné Jango Fett dans Star Wars : L'Attaque des clones et Boba Fett dans The Mandalorian.

Quelle est l'intrigue du film La Falaise ?

Dans les Caraïbes du XIXe siècle, Ercell Bodden pensait avoir échappé à son passé violent de pirate, trouvant la paix sur les îles Caïmans avec son mari aimant TH, leur fils Isaac et sa belle-soeur Elizabeth. Mais lorsque son ancien capitaine, le redoutable Connor, arrive pour se venger, le monde d'Ercell s'effondre. Contrainte d'affronter les démons qu'elle a tenté d'enterrer, Ercell se retrouve plongée dans un jeu mortel de secrets et de survie.

Quels acteurs au casting du film La Falaise ?

Priyanka Chopra Jonas : Ercell

Karl Urban : Kapitan Connor

Ismael Cruz Cordova : T.H.

Safia Oakley-Green : Elizabeth

Vedanten Naidoo : Isaac

Temuera Morrison : Lee

Zack Morris

Gary Beadle

Sachin Joab : Kashi

Pacharo Mzembe

Jordan Mooney

Jon Quested : Connor Soldier

Kaipo Heke : Harbour Master

Où voir le film La Falaise en streaming ?

Le film La Falaise est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 25 février 2026. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.