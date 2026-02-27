Tout simplement fan : Éric et Ramzy organisent une caméra cachée géante sur Prime Video

Le duo culte de l'humour français fait son retour dans une nouvelle série comique qui explore le rapport étrange entre les stars et leurs admirateurs.

Une grosse blague ! Figure incontournable de la comédie française depuis la fin des années 1990, le tandem formé par Éric Judor et Ramzy Bedia revient avec Tout simplement fan, une série qui joue avec leur image publique et leur statut d'icônes populaires. Connu pour leur humour absurde et leur sens de l'autodérision, le duo s'est illustré aussi bien à la télévision, notamment avec la série hospitalière H, qu'au cinéma dans La Tour Montparnasse infernale ou Seuls Two. Ce nouveau projet s'inscrit dans la lignée des comédies méta qui brouillent les frontières entre fiction et réalité, en s'inspirant directement de leur propre parcours dans l'industrie du divertissement.

Le casting repose sur Éric Judor et Ramzy Bedia, qui incarnent des versions fictionnalisées d'eux-mêmes, entourés de nombreux visages bien connus du cinéma et de la télévision française : Laurent Lafitte (Papa ou Maman, Tapie), Niels Schneider (Les Amours imaginaires, Diamant noir), Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir), Laura Felpin, révélée par le stand-up et remarquée dans Bref.2 et LOL : Qui rit, sort !, sa consœur Melha Bedia, vue dans Forte et Miskina, la pauvre.

Quelle est l'intrigue de la série Tout simplement fan ?

Éric et Ramzy convient quatre de leurs plus grands fans en Espagne, sur le tournage de leur nouvelle série, Zorro. Pendant cinq jours, ils découvrent les coulisses de ce tournage incroyable et s'affrontent dans un jeu qui déterminera lequel d'entre eux est LE plus grand fan. À la clé : 20.000 euros pour le gagnant. Seul détail : tout est totalement faux, créé de toute pièce pour organiser un gigantesque prank !Toutes les personnes impliquées sont des comédiens, sauf Boris, persuadé d'assister à un tournage plus vrai que nature, sous l'oeil de 40 caméras cachés et avec la complicité de nombreuses célébrités.

Quels acteurs au casting de la série Tout simplement fan ?

Éric Judor : lui-même

Ramzy Bedia : Lui-même

Laurent Lafitte : Lui-même

Hafid F. Benamar : Lui-même

Niels Schneider : Lui-même

Youssef Hajdi : Lui-même

Jean-Pascal Zadi : Lui-même

Laura Felpin. : Elle-même

Melha Bedia : Elle-même

Marc Labrèche : Lui-même

Où voir la série Tout simplement fan en streaming ?

La série Tout simplement fan est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 27 février 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.