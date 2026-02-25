Ce nouveau film de pirates explosif va en mettre plein la vue aux abonnés de Prime Video

La plateforme de streaming sort un nouveau film de cape et d'épée américain, réalisé par Frank E. Flower avec Karl Urban et Priyanka Chopra Jonas.

Les abonnés de Prime Video ont l'habitude d'en prendre plein les yeux. La plateforme de streaming met régulièrement en ligne des divertissements d'action, qui multiplient les cascades impressionnantes, les scènes de bagarre très visuelles, et les affrontements épiques. Cette semaine, le géant Amazon rempile avec un nouveau blockbuster, exclusivement conçu pour les adeptes du genre.

The Bluff (La falaise en français) est un film américain de cape et d'épée, réalisé par Frank E. Flower (Shooting Stars, Bob Marley : One Love). Plus précisément, c'est un film de pirates, un genre qui continue de plaire au public, si on en croit les cinq films de la saga Pirates des Caraïbes (disponibles sur Disney+) ou le succès de la série Black Sail (HBO). L'intrigue suit cette fois une femme pirate, le personnage d'Ercell Bodden. Fut un temps où cette dernière se faisait appeler Bloody Mary et semait la terreur en mer.

Désormais, l'ancienne pirate mène une vie tranquille quelque part dans les îles Caïman auprès de TH, son mari et d'Isaac, son fils. Persuadée d'avoir laissé son passé derrière elle, elle a la mauvaise surprise de voir ressurgir son ancien capitaine, le sinistrement célèbre Capitaine Connor. Ce dernier n'a jamais pardonné à Ercell de l'avoir trahi et il est prêt à tout pour se venger. Mais Ercell n'a rien perdu de ses vieux réflexes et n'a pas l'intention de le laisser approcher de sa famille...

© Paul Abell

Pour ce film, le réalisateur a fait appel à deux stars du cinéma d'action bien identifiées par les abonnés d'Amazon. L'antagoniste revanchard est interprété par Karl Urban, que l'on connaît surtout pour le rôle de Butcher dans la série The Boys de Prime Video. L'héroïne, elle, est jouée par Priyanka Chopra Jonas, connue pour Quantico et qui s'est illustrée sur Amazon dans Chefs d'Etats. Ismael Cruz Cordova, Safia Oakley-Green, Vedanten Naidoo et Temuera Morrison complètent la distribution.

Le film The Bluff est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 25 février 2026. Si vous souhaitez découvrir d'autres programmes du même genre, sachez que la plateforme streaming du géant Amazon propose également de nombreux films et séries historiques comme Vikings ou The Gilded Age (production HBO Max). Pour les visionner, vous pouvez vous abonner au service Prime Video pour 6,99 euros par mois seulement (ou 69,90 euros par an).