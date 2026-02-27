Man on the Run : Paul McCartney relance sa carrière après les Beatles sur Prime Video

"Man on the Run" est un film documentaire réalisé par Morgan Neville. Il retrace le parcours post-Beatles de Paul McCartney. Ce film documentaire est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 27 février 2026.

​Man on the Run est un documentaire américain consacré à la carrière solo de Paul McCartney. Ce documentaire est réalisé par Morgan Neville, un cinéaste fasciné par les coulisses du star system, et plus précisément des stars qui ont fait le XXe siècle. Il n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. Sorti en 2014, son film 20 feet from stardom a obtenu l'Oscar du meilleur documentaire et de la meilleure bande son.

Il y suivait les choristes de musiciens ultra-célèbres, qui foulent chaque soir les plus grandes scènes du monde tout en restant dans l'ombre. Man on the Run, au contraire, s'intéresse à l'un des hommes les plus célèbres au monde et ancien membre du groupe légendaire, les Beatles.

En moins de 10 ans de carrière, les Beatles ont retourné la planète avec un raz-de-marée de tubes qu'on fredonne encore aujourd'hui. Les petits gars Liverpool ont inspiré le cinéma à nombreuses reprises : dans des documentaires comme The Beatles : Get back (Disney +) et même des films de science fiction comme Yesterday, ou prochainement les quatre films centrés sur les Beatles que prépare Sam Mendes. Après Georges Harrison et le documentaire Harrison : Living in the material world réalisé par Martin Scorsese, c'est au tour de Paul McCartney de voir sa carrière consacré par un cinéaste primé. Man on the Run est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 27 février 2026.

Quelle est l'intrigue de Man on the Run ?

Début des années 1970, les Beatles sont définitivement séparés. Entre Paul McCartney et John Lennon, c'est la guerre. Après une année d'échanges houleux via media interposés et une dépression post Beatles, Paul McCartney veut retrouver le plaisir de jouer en groupe. Il fonde alors le groupe Wings avec son épouse Linda, le batteur Denny Seiwell, et le guitariste Denny Laine. La sobriété du premier album Live and Let Die n'enthousiasme pas la critique, même si les ventes correctes. Le deuxième album, Red Rose Speedway, sort en 1973 et cette fois-ci, c'est la bonne ! Le succès est au rendez-vous et la carrière post-Beatles est lancée !

Où visionner Man on the Run en streaming ?

Man on the Run est disponible en streaming sur la plateforme de vidéo à la demande Prime Video depuis le 27 février 2026. Dans ce documentaire, les fans des Beatles et de Paul McCartney pourront redécouvrir le parcours du chanteur via des images d'archives et de nombreux témoignages. Vous pouvez visionner les contenus du service du géant Amazon dès 6,99 euros par mois.