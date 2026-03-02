Marshals, a Yellowstone Story : la série acclamée s'offre un spin-off sur Paramount+

La famille Dutton est de retour à l'écran à travers le destin de Kayce dans sa nouvelle vie d'agent fédéral, sur Paramount+.

Depuis son lancement en 2018, Yellowstone s'est imposée comme l'une des séries les plus populaires de la télévision américaine, donnant naissance à plusieurs spin-offs à succès comme 1883 et 1923. Créé par Taylor Sheridan, scénariste nommé aux Oscars pour Comancheria et créateur de nombreuses séries à succès, cet univers explore les tensions autour de la terre, de la famille et du pouvoir dans l'Ouest américain contemporain.

Avec Marshals : A Yellowstone Story, disponible à partir du 2 mars, Paramount++ poursuit le développement de cette franchise en s'intéressant à l'un des personnages les plus appréciés du public. Ce nouveau chapitre suit Kayce Dutton, ancien Navy SEAL et fils de John Dutton, qui choisit une nouvelle voie en rejoignant les U.S. Marshals. La série s'inscrit dans la continuité directe des événements de Yellowstone et propose une approche plus procédurale, centrée sur les enquêtes et les opérations des marshals dans les vastes territoires du Montana.

Le casting est porté par Luke Grimes (Yellowstone, Cinquante nuances de gris), qui reprend son rôle de Kayce Dutton aux côtés de Gil Birmingham, Brecken Merrill et Mo Brings Plenty mais aussi Logan Marshall-Green (Prometheus), Arielle Kebbel (The Vampire Diaries, 90210), Aah Santos (Charmed, Archive 81) et Michael Cudltiz (The Walkind Dead, Band of Brothers).

Quelle est l'intrigue de la série Marshals : A Yellowstone Story ?

Kayce Dutton a tourné la page de sa vie au ranch familial. Désormais marshal fédéral, il met ses compétences de soldat et sa connaissance du terrain au service de la justice. Chargé de traquer des criminels à travers le Montana et les États voisins, Kayce se retrouve confronté à des affaires dangereuses, tout en tentant de préserver sa famille et de trouver un nouvel équilibre.

Qui est au casting de la série Marshals : A Yellowstone Story ?

Luke Grimes : Kayce Dutton

Logan Marshall-Green : Pete Calvin

Gil Birmingham : Thomas Rainwater

Brecken Merrill : Tate Dutton

Mo Brings Plenty : Mo

Arielle Kebbel : Belle Skinner

Ash Santos : Andrea Cruz

Tatanka Means : Miles Kittle

Michael Cudlitz : Randall Clegg

Où voir la série Marshals : A Yellowstone Story ?

Vous pouvez visionner le film Marshals : A Yellowstone Story en exclusivité sur Paramount+ depuis le 2 mars 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois.