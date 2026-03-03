HBO Max et Paramount+ : les deux plateformes de streaming vont fusionner, quelles conséquences pour les abonnés ?

Les deux plateformes devraient fusionner en un seul service de streaming, une fois que le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount sera finalisé.

Le paysage du streaming va considérablement changer dans les prochaines semaines. Selon des informations de Variety, Paramount Skydance prévoit de fusionner les plateformes de streaming Paramount+ et HBO Max lorsque le rachat et la fusion avec Warner Bros. Discovery sera finalisée.

"Nous prévoyons de fusionner nos deux services, ce qui nous permet aujourd'hui de compter un peu plus de 200 millions d'abonnés à la vente directe aux consommateurs", a déclaré David Ellison, PDG de Paramount+, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs lundi, rapporte Variety.

"D'ici le milieu de l'année, nous aurons finalisé la consolidation de nos trois services au sein d'une plateforme unifiée, et nous adopterons une approche similaire pour cette plateforme à l'avenir. Nous sommes convaincus que l'offre combinée, compte tenu de la richesse du contenu et de nos capacités technologiques, nous permettra de rivaliser avec les acteurs les plus importants du marché de la vente directe aux consommateurs."

Pour l'heure, les conséquences sur les abonnées ne sont pas connues : est-ce que les abonnés de Paramount+ et HBO Max seront basculés sur cette nouvelle plateforme ? Est-ce que les tarifs vont augmenter ? HBO Max va-t-il disparaître pour intégrer Paramount+ ? Le détail de ces changements n'est pas encore connu.

HBO reste indépendant

A l'inverse, HBO, marque et chaîne dirigée par Casey Bloys, devrait continuer de développer ses contenus en toute indépendance : "Pour nous, HBO doit rester HBO", a fait savoir David Ellison ce lundi. Ils ont bâti une marque phénoménale. Ils sont leaders dans le secteur, et nous voulons simplement qu'ils continuent sur cette lancée. Mais en unifiant les plateformes, tous nos contenus pourront toucher un public encore plus large que si nous les utilisions séparément."

Rappelons que HBO reste un leader de la production de contenu aux Etats-Unis, ayant sous son joug la franchise Game of Thrones. Elle a également produit d'autres programmes salués par la critique, le public et la profession, comme The Pitt ou The Last of Us, tout en travaillant actuellement sur la future série Harry Potter.

L'annonce de la fusion entre HBO Max et Paramount+ intervient juste après que Netflix ait retiré son offre de rachat de Warner Bros. Discovery, jeudi 26 février. Deux jours plus tôt, Paramount venait justement de faire une contre-offre bien supérieure, estimée à 111 milliards de dollars, forçant l'entreprise au N rouge à s'incliner : "Cette transaction a toujours été un atout, au juste prix, et non une nécessité absolue", ont fait