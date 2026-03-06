War Machine : de quoi parle le nouveau film d'action de Netflix ?

"War Machine" est un film américain réalisé par Patrick Hugues avec Alan Ritchson et Dennis Quaid. Ce film d'action est disponible sur Netflix depuis le 6 mars 2026.

War Machine est un film d'action américain, écrit et réalisé par Patrick Hughes pour Netflix. Et à l'heure où les plateformes de streaming se livrent une compétition acharnée, on imagine bien qu'elles font tout pour séduire les abonnés. War Machine réunit à peu près tous les fondamentaux d'un blockbuster qui peut susciter la curiosité du public en 2026 : un héro hanté par la mort d'un proche, des rangers surentraînés et une menace mortelle.

Dans War Machine, on a aussi rajouté un robot géant aux airs de Goldorak maléfique, une conspiration extra-terrestre (à moins que) et évidemment on a casté Alan Ritchson pour jouer le personnage principal. Puisque depuis The Reacher, l'acteur américain a détrôné Jason Statham, jusque là champion invaincu de films qui pétaradent. War Machine est disponible en streaming sur Netflix depuis le 6 mars 2026.

Quelle intrigue pour War Machine ?

Traumatisé par la mort de son frère, 81 décide de rejoindre les Rangers. Pour être accepté au sein de l'unité d'élite, il doit d'abord passer un examen impitoyable. Envoyé dans un camp d'entraînement en pleine nature, 81 passe toutes ses épreuves et se retrouve en lice pour la phase finale. Les recrues y seront testées sur leurs compétences de survie. Des compétences qui se révéleront très utiles, alors qu'une force technologique meurtrière prend le bataillon en chasse.

Quel casting pour War Machine ?

Alan Ritchson : 81

81 Dennis Quaid : le sergent-major Sheridan

le sergent-major Sheridan Esai Morales : l'officier Torres

l'officier Torres Daniel Webber : 57

57 Jack Patten : 109

Où visionner War Machine en streaming ?

War Machine est disponible en streaming sur le service de Netflix le 6 mars 2026. Si vous aimez les blockbusters qui explosent, la plateforme propose également Rebel Ridge ou Carry On. Pour visionner ces différents titres et le film War Machine, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming du géant Netflix dès 7,99 euros par mois (offre la moins chère, mais avec publicités).