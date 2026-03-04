Banlieusards 3 : le dernier volet de la saga de Kery James arrive sur Netflix

"Banlieusards 3" est un film réalisé par Kerry James et Leïla Sly. Ce troisième opus est disponible en streaming sur Netflix depuis le 4 mars 2026.

Banlieusards 3 est un film réalisé par le rappeur Kery James et de l'écrivaine Leïla Sy. Il s'agit du dernier opus de la trilogie Banlieusards, dont le premier et second volets sont respectivement disponibles en streaming sur Netflix depuis octobre 2019 et septembre 2023.

Cette saga qui reprend le titre d'un de ses morceaux phares, "banlieusards", sortis en 2008, Kerry James partage les défis et dénonce même les conditions de vies des banlieue parisiennes. L'intrigue se concentre plus particulièrement sur trois frères qui grandissent dans la cité du Bois-l'Abbé, qui suivent des trajets différents. Le troisième opus de la série de films Banlieusards est disponible en streaming sur Netflix depuis le 4 mars 2026. Il s'agit du dernier film de la saga, qui vient conclure la trilogie.

Quelle est l'intrigue de Banlieusards ?

Alors que la carrière musicale de Noumouké prend son envol, la rue n'est jamais loin et le jeune homme va devoir faire attention à ne pas se laisser happer en arrière. Son grand frère Demba se consacre à sa nouvelle existence avec Djenaba, il va pourtant devoir affronter les conséquences de son passé, au risque de mettre son couple en péril. Tout sourit à Soulaymaan, en parallèle d'une carrière d'avocat prometteuse, il retrouve l'amour. Pourtant, alors que les élection municipales se rapprochent, ses choix et son sérieux sont questionnés par les habitants de son quartier. De nouveau, les trois frères Traore vont être confrontés à des choix déterminants pour eux et leurs proches.

Quels acteurs au casting de Banlieusards 3 ?

Kery James : Demba

Demba Bakary Diombera : Noumouké

Noumouké Jammeh Diangana : Soulaymaan

Soulaymaan Chérine Ghemri : Sofia

Sofia Aïssa Moments : Djenaba

Où visionner Banlieusards 3 en streaming ?

Le film Banlieusards 3 est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 4 mars 2026. Il s'agit du dernier volet d'une trilogie dont le premier et le second opus sont parus respectivement en octobre 2019 et en septembre 2023. Pour découvrir ce film, ainsi que des contenus urbains comme la compétition de Hip Hop Nouvelle école, vous pouvez vous abonner au service de Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres, plus chères mais sans publicités, existent également.