Young Sherlock : la jeunesse du célèbre détective est décortiquée par le réalisateur de "The Gentlemen"

"Young Sherlock" est une série britannique réalisée par Guy Ritchie qui suit les débuts du célèbre détective de Baker Street. La saison 1 est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 4 mars 2026.

Young Sherlock est une série britannique réalisée par Guy Ritchie. Ce nom suffit généralement à convaincre les téléspectateurs puisque décennies après décennies, le réalisateur divertit ses fans avec des films comme Arnaques Crimes et Botanique, Snatch, Aladdin ou plus récemment The Gentlemen et sa série dérivée sur Netflix. Le cinéaste est également familier du héros de Conan Doyle, puisqu'il a signé les deux adaptations cinématographiques de la saga Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr. dans le rôle titre.

Avec cette série, inspirée cette fois de la série littéraire Les Premières Aventures de Sherlock Holmes (de l'auteur Andrew Lane), Guy Ritchie retrouve l'un de ses personnages fétiches et s'amuse cette fois à imaginer ce que Sherlock était avant Holmes. 25 ans après le début de la série Smallville, la jeunesse de nos héros a toujours autant de succès, comme le prouvent le récent Young Sheldon et désormais la série Young Sherlock. Cette dernière est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 4 mars 2026.

Quelle est l'intrigue de Young Sherlock ?

Fils de bonne famille, Sherlock Holmes, 19 ans, est étudiant à Oxford et rien ne laisse encore penser qu'il sera un jour le grand détective que l'on connaît. En revanche, il est déjà très doué pour se faire des ennemis et se fourrer dans des situations invraisemblables. Jusqu'à se trouver sur la scène d'un meurtre. Bien-sûr, on le soupçonne d'être mêlé au meurtre, mais peu importe. Pour le jeune Sherlock, ça sera surtout l'occasion de résoudre sa première enquête.

Quel casting pour Young Sherlock ?

Hero Fiennes-Tiffin : Sherlock Holmes

Sherlock Holmes Zine Tseng : la princesse Gulun Shou'an

la princesse Gulun Shou'an Joseph Fiennes : Silas Holmes

Silas Holmes Natascha McElhone : Cordelia Holmes

Cordelia Holmes Colin Firth : Sir Bucephalus Hodge

Sir Bucephalus Hodge Dónal Finn : James Moriarty

James Moriarty Max Irons : Mycroft Holmes

Mycroft Holmes Numan Acar : Esad

Esad Ravi Aujla : Kishmore Malik

Kishmore Malik Iris Li : Mei Yi Liu

Où visionner Young Sherlock en streaming ?

La première saison de Young Sherlock est diffusée sur Prime Video depuis le 4 mars 2026. La plateforme diffuse également The Covenant et Le ministère de la sale guerre, deux autres films du réalisateur Guy Ritchie. Vous pouvez vous abonner à Prime Video dès 6,99 euros par mois.