Le délicieux professeur V : Rachel Weisz en universitaire obsédée par un jeune collègue sur Netflix

"Le délicieux professeur V" est une série américaine adaptée du roman éponyme de l'autrice Julia Mays Jonas. Elle est disponible en streaming sur Netflix le 5 mars 2026.

Le délicieux professeur V est une série américaine adaptée du roman éponyme de Julia May Jonas. Elle suit l'éveil sensuel d'une femme, qui risque sa vie et sa réputation pour une liaison. Et vous nous direz : comme environ toutes les séries estampillées romances sulfureuses qui sont parues ces derniers mois. Et c'est vrai qu'entre Love Me Love Me, 56 jours (mais aussi 365 jours tant qu'on y est) ou encore Dear You, la tendance est bien en place.

Toutefois, Le délicieux professeur V se démarque de ces titres plutôt destinés aux jeunes adultes (Young Adult). Déjà, cette série est écrite par l'autrice du livre original, ce qui est souvent gage de qualité. Ensuite, cela s'annonce drôle, tendance vitriole, parce que la série raconte avant tous les défis d'une femme d'âge moyen, jadis admirée et qui se sent peu à peu devenir invisible et inutile. Et pour finir : Rachel Weisz joue le rôle principal, une héroïne désabusée, mais pas encore prête à renoncer. La série Le délicieux professeur V est disponible en streaming sur Netflix le 5 mars 2026.

Quelle est l'intrigue de Le délicieux professeur V ?

M est professeure de littérature à l'université et traverse une passe difficile aussi bien professionnellement que dans sa vie privée. Son cours attire de moins en moins d'élèves, sa carrière d'écrivaine est au point mort et sa relation avec sa fille se distend. Peu à peu, M s'enlise. Jusqu'à l'arrivée de Vladimir, un jeune et très séduisant professeur, lui aussi écrivain. M est rapidement obsédée par son collègue et entre eux l'ambiance est électrique. Mais attention ! Si la liaison est délicieuse, M pourrait aussi y perdre sa famille, son travail et sa réputation.

Quel casting pour l'intrigue de Le délicieux professeur V ?

Rachel Weisz : M

M Leo Woodall : Vladimir

Vladimir John Slattery : John

John Jessica Henwick : Cynthia

Cynthia Ellen Robertson : Sid

Sid Matt Walsh : David

David Kayli Carter : Lila

Lila Miriam Silverman : Florence

Florence Mallori Johnson : Edwina

Edwina Tattiawna Jones : Alexis

Où visionner Le délicieux professeur V en streaming ?

La série sulfureuse Le délicieux professeur V est diffusée sur Netflix le 5 mars 2026. Pour les amateurs de frisson et de désirs interdits, la plateforme propose également Péchés inavouables et 365 jours. Pour découvrir ces titres hot et subversifs, vous pouvez vous abonner à la plateforme de vidéo à la demande en choisissant parmi trois formules : L'essentielle avec publicités à 7,99 euros par mois, la standard à 14,99 euros et la premium à 21,99 euros pars mois.