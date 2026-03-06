Comme tu brilles : la romance coréenne avec des stars K-Pop en tête d'affiche

"Comme tu brilles" est une série coréenne réalisée par Kim Yoon Jin. Cette série est diffusée depuis le 6 mars 2026 en streaming sur Netflix à raison d'un épisode par semaine.

Comme tu brilles est une série romantique coréenne écrite par Lee Sook-Yun (Tune in for Love) et réalisée par Kim Yoon-Jin (Our beloved summer). Elle met en scène deux acteurs principaux dont le nom est bien connu des fans de K-pop : Park Jin-young est un ancien membre du groupe GOT7 et a déjà joué dans plusieurs séries comme The Devil Judge ou Nouvelle page à Séoul, tous deux disponibles sur Netflix. Kim Min-ju est issue du groupe IZ*ONE et interprète son premier rôle à la télévision.

Depuis quelques années, le monde entier se passionne de K-Pop et de culture coréennes et Netflix l'a bien compris. La plateforme s'associe régulièrement avec les plus grands noms coréens pour ravir ses abonnés. Comme tu brilles est diffusée en streaming sur Netflix depuis le 6 mars 2026 à raison d'un épisode par semaine.

Quelle intrigue pour Comme tu brilles ?

Adolescents, Eun-ah et Tae-seo se sont follement aimés avant que la vie ne les sépare. Les années ont passé depuis ce premier amour inoubliable et tous deux sont devenus adultes. Tae-Seo est désormais un conducteur de métro qui vit au jour le jour et fuit toute forme d'engagement. De son côté, Eun-ah a fait ses armes dans l'hôtellerie avant de devenir gestionnaire immobilier. La jeune femme est déterminée et ne laisse aucune chance au hasard quand il s'agit d'atteindre ses objectifs. Jusqu'au jour où sa route croise celle de son ancien grand amour Tae-seo. Malgré le temps qui s'est écoulé et des trajectoires de vie très différentes, ces retrouvailles vont bouleverser leur vie.

Quel casting pour Comme tu brilles ?

Park Jin-young : Yeon Tae-seo

Yeon Tae-seo Kim Min-ju : Mo Eun-ah

Mo Eun-ah Shin Jae-ha : Bae Seong-chan

Bae Seong-chan Park Se-hyun : Im A-sol

Où visionner Comme tu brilles ?

Les dix épisodes de la première saison de Comme tu brilles sont diffusés en streaming depuis le 6 mars à raison d'un épisode par semaine. Cette série, ainsi que les autres séries et films coréens romantiques ou feel good à l'instar Rock'n'Love et Once We Were Us, ou encore K-pop Demon Hunters sont disponible aux abonnés Netflix. Vous pouvez souscrire au service de streaming du géant au N rouge dès 7,99 euros par mois.