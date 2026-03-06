Batwing, un super héro africain : un documentaire pour interroger nos représentations dans la pop culture

"Batwing : Un super héro africain" est un documentaire réalisé par Thomas Letellier et revient sur le seul héro DC africain : Batwing. Le documentaire est disponible en streaming sur HBO depuis le 6 mars 2026.

Batwing : un super-héros africain est un documentaire américain sur le seul super-héros d'origine africaine de l'univers DC. Créé en 2011, Batwing (David Zawimbe de son vrai nom) est un super-héros à l'instar de Batman : il n'a pas de super pouvoirs, mais une maîtrise totale des arts martiaux et de nombreux gadgets conçus spécialement pour lui.

Pourtant, ce nom ne vous dit peut-être rien, et c'est là le sujet de ce documentaire. Batman, Superman, Shazaam, Green Lantern, les héros DC les plus connus sont blancs. Comme les acteurs qui les incarnent au cinéma. Si plusieurs personnages majeurs de la franchise sont racisés, Batwing est le premier ouvertement originaire d'Afrique. Au-delà de ses origines, la légende de Batwin est directement liée à l'histoire de son pays et expose ses expériences spécifiques.

Ce personnage interroge pourtant la façon dont nous envisageons l'Afrique dans la pop culture. Elle y est fantasmée et considérée comme une terre monolithe mystérieuse, archaïque et exotique, dont la production artistique et culturelle est cantonnée aux sculptures primitives et aux cérémonies tribales. Au travers de témoignages de créateurs, de producteurs et d'artistes d'Afrique centrale occidentale, le documentaire nous parle en filigrane des enjeux artistiques et monétaires d'une partie du monde qui a autant à offrir que les autres. Batwig : un super-héros africain est diffusé sur HBO Max depuis le 6 mars 2026.

Qui est Batwing ?

Lorsque ses parents meurent du VIH, David Zawimbe est encore tout petit. Il est encarté par le général Keita et devient enfant soldat. Toutefois, le jeune garçon ne supporte pas la violence et fini par se débarrasser du général. Désormais, David se consacrera à faire le bien. Devenu policier, il reste inflexible face à la corruption, fidèle à sa soif de justice. Il est ainsi repéré par Batman, qui décide alors de l'entraîner et de faire de lui un super-héros.

Où découvrir Batwing : un super-héros africain en streaming ?

Batwing : un super-héros africain est officiellement été diffusé sur la chaîne Warner TV Next le vendredi 6 mars à 21h45. Ensuite, il est diffusé sur la plateforme de streaming HBO Max. Cette dernière propose de nombreux films de la franchise DC comme The Batman, The Dark Knight ou encore The man of steel. Vous pouvez vous abonner à ce service de streaming dès 5,99 euros par mois.