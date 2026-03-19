Chuck Norris hospitalisé en urgence : que sait-on de son état de santé ?

L'iconique acteur américain Chuck Norris a dû être hospitalisé en urgence ce jeudi 19 mars à Hawaii. Il aurait été victime d'un problème médical.

Chuck Norris hospitalisé en urgence. Ce jeudi 19 mars 2026, la nouvelle a été annoncée par le média américain TMZ. D'après les premières informations, l'inoubliable acteur de Walker, Texas Ranger a été hospitalisé à la hâte à Hawaii. Aujourd'hui âgé de 86 ans, Chuck Norris se trouvait sur l'île de Kauai lorsqu'une urgence médicale dont la nature n'a pas été dévoilée l'a contraint à l'hospitalisation.

Chuck Norris ne serait cependant pas dans un état critique. Des sources bien informées ont assuré à TMZ que l'acteur était de "bonne humeur", qu'il avait "le moral" et faisait même "des blagues". Cet incident survient quelques jours après que l'acteur, né le 10 mars 1940, a fêté son anniversaire. À cette occasion, il avait d'ailleurs posté une vidéo plutôt rassurante sur son état de santé. Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le célèbre acteur montrait justement que, malgré les années, il continuait de s'entraîner avec un coach sportif. Chuck Norris assurait même ne pas vieillir, et, bien au contraire, "monter le niveau" !

Chuck Norris bientôt de retour sur grand écran

Né en Oklahoma, après avoir servi dans l'US Air Force, Chuck Norris s'est d'abord fait connaître dans le monde des arts martiaux. Champion, il a même fondé sa propre discipline, le Chun Kuk Do. Après avoir dans un premier temps entraîné des célébrités à Hollywood, il s'est petit à petit fait une place à l'écran.

Véritable star dans les années 80 et 90, Chuck Norris reste pour beaucoup le capitaine Cordell Walker de la célèbre série américaine Walker, Texas Ranger. S'il s'est fait plus rare ces dernières années, Chuck Norris a fait son retour, après douze ans d'absence, en 2024 dans Agent Recon, un film sorti uniquement outre-Atlantique. Il sera par ailleurs prochainement à l'affiche de Zombie plane une comédie dans laquelle il doit incarner une version fictive de lui-même.