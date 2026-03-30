Isabelle Mergault : "Elle pensait s'en sortir", un proche témoigne de son combat contre le cancer

Isabelle Mergault est décédée le 20 mars dernier des suites d'un cancer des poumons. Ses proches sont revenus sur son long et éprouvant combat contre la maladie.

La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault, aussi connue du grand public notamment pour son passage aux Grosses Têtes de RTL, est inhumée ce lundi 30 mars au cimetière de Montmartre, après une cérémonie laïque qui se tient dans la matinée à la Coupole du Père-Lachaise. La cinéaste qui avait reçu le César du Meilleur premier film pour Je vous trouve très beau est morte le 20 mars dernier, des suites d'un cancer des poumons métastasé au niveau du fois.

"Sa famille, ses amis ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergault est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d'un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois", indiquait le communiqué officiel publié par ses proches au moment de son décès.

Isabelle Mergault menait depuis plusieurs mois un combat contre un cancer des poumons métastasé au foie. Paris-Match, qui cite un proche de la réalisatrice, précise qu’Isabelle Mergault était hospitalisée depuis plusieurs semaines à l'hôpital Ambroise-Paré de Neuilly-sur-Seine. "Tout est allé très vite", confie par ailleurs ce dernier. Isabelle Mergault avait choisi de mener cette bataille dans la plus grande discrétion, fidèle à son tempérament pudique concernant sa vie privée.

Dans l'émission C à vous le 23 mars, le meilleur ami d'Isabelle Mergault, Jean-Louis Barcelona, revenait sur les derniers mois qui ont précédé le décès de la comédienne." "Elle pensait s'en sortir. Moi, j'avais espoir aussi. Je disais 'Ça va aller' jusqu'à la semaine dernière", a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. Mais au fur et à mesure du traitement, il a finir par sentir que "c'étaient les derniers moments" de son amie, avec laquelle il avait "une relation très très forte". Puis dans les colonnes de Paris-Match, Jean-Louis Barcelona a révélé que la santé d'Isabelle Mergault avait fortement décliné ces derniers mois : "J'ai passé dix jours chez elle à Noël. J'ai fait ce que j'ai pu. Elle ne mangeait plus beaucoup. Déjà, ce n'était pas une grosse mangeuse…", s'est-il souvenu."Le 31 décembre, elle ne tenait plus sur ses jambes, elle supportait mal la chimio. Les médecins l'ont hospitalisée pour la requinquer."

Des signes avant-coureurs d'une maladie pour Isabelle Mergault

Des signes avant-coureurs de problèmes de santé étaient apparus ces derniers mois. En avril 2025, Isabelle Mergault avait dû annuler une représentation de sa pièce Le Bracelet au Zénith de Pau. Sur le réseau social X, elle avait alors écrit : "Coucou, j'ignore si parmi vous il y en a qui devait voir ma pièce 'le bracelet' demain à Pau mais, et j'en suis désolée, pour des raisons de santé la représentation est annulée". Cette annonce prend aujourd'hui une résonance particulière au regard des événements.

Sociétaire des Grosses Têtes, et proche d'Isabelle Mergault, Laurent Ruquier a livré plus de détails sur le mal qui frappait son amie et sur ses derniers mois de vie. Il a révélé au journal Le Parisien la visite de l’actrice lors d’une émission, après une opération : "Elle est revenue aux Grosses Têtes une fois ou deux alors qu’elle avait déjà été opérée. Après, ça ne s’est pas arrangé. Elle avait espoir, on avait espoir, mais oui, c’est un choc". "Ces derniers temps, elle n’avait plus trop envie de travailler. La semaine dernière, je me suis inquiété, cela faisait trois jours qu’elle ne me répondait pas", a aussi lâché Patrick Goavec, son agent pendant une trentaine d'année. Lors de sa dernière visite, ce dernier dit avoir "été choqué" par le changement que la maladie avait opéré sur l'actrice.

Isabelle Mergault avait évoqué par le passé ses problèmes de santé de manière cryptique. Sur Twitter, le 6 août 2021, elle avait révélé : "Bon, je ne vais pas m'étaler sur ma santé. Mais j'ai des pb depuis 6 ans. J'ai vu tous les spécialistes. Rien". Elle avait alors raconté sa rencontre avec une naturopathe en Normandie qui l'avait selon elle aidée : "Je rencontre une naturopathe. Géniale. Elle seule m'a soignée [...]. Si vs etes ds le coin (sic), foncez!!" La naturopathie fait débat dans le monde médical et a pu donner lieu à des dérives, avec des traitements dits "naturels" de graves maladies comme le cancer.

"Hantée par la mort"

Elle disait être "hantée par la mort". Elle avait même avoué sur le plateau des Grosses Têtes y penser "dix fois par jour". Figure emblématique de la comédie française et voix incontournable du show humoristique culte sur RTL, Isabelle Mergault , artiste aux multiples talents, avait su conquérir le public par cette gouaille et sa personnalité singulière. L'univers du cinéma et de la radio française est donc de nouveau en deuil, quelques jours seulement après le décès de Bruno Salomone, une autre figure joviale et appréciée du monde du spectacle.