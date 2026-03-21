Nicholas Brendon : maladie invalidante, drogue, dépression... De quoi est mort l'acteur de "Buffy contre les vampires" ?

Le monde du "Buffyverse" est en deuil. Nicholas Brendon, alias Alex, l'un des acteurs phares de la série "Buffy contre les vampires", est décédé le 20 mars 2026 à l'âge de 54 ans. Les causes de sa mort ont aussi été révélées.

C'est une nouvelle qui va bouleverser les fans inconditionnels de la série mythique des années 2000, Buffy contre les Vampires… Nicholas Brendon, alias Alex Harris (ou " Xander " en anglais), est décédé le 20 mars 2026, à l'âge de 54 ans. L'information a été révélée par la famille de l'acteur via un communiqué de presse et relayée d'abord par le Hollywood Reporter dans la nuit du 20 au 21 mars 2026. "C'est avec le cœur brisé que nous partageons le décès de notre frère et fils, Nicholas Brendon. Il est décédé pendant son sommeil de causes naturelles. Il était passionné, sensible et habité d'une soif infinie de création", est-il écrit.

La famille indique aussi que "Nicholas a connu des difficultés par le passé, il suivait un traitement médicamenteux pour gérer son diagnostic et il était optimiste quant à l'avenir au moment de son décès". La mort de Nicholas Brendon, à seulement 54 ans, est aussi un choc pour les fans de Buffy. Mais les plus documentés savaient que l'acteur souffrait de problèmes cardiaques, ainsi que d'une maladie particulièrement invalidante et de problèmes de santé depuis plusieurs années.

Quelles sont les causes de la mort de Nicholas Brendon ?

Nicholas Brendon avait en effet révélé en 2023 avoir subi une crise cardiaque. Une expérience qui avait permis de révéler un diagnostic de malformation du cœur congénitale. L'acteur de Buffy contre les Vampires avait été traité depuis. Après sa convalescence, il s'était tourné vers la peinture, partageant régulièrement ses créations sur son compte Instagram, cherchant dans l'art un refuge pour ses lourds problèmes de santé.

Par ailleurs, Nicholas Brendon souffrait du syndrome de la queue de cheval. Comme le rapporte le MSD Manuals. Il s'agit d'une perte de sensation au niveau du fessier, de la région génitale, de la vessie et du rectum qui provoque une douleur lancinante dans le bas du dos, des problèmes urinaires (tels que l'incontinence). Pour se soigner de ce mal, Nicholas Brendon avait subi des opérations de la colonne vertébrale au cours des dernières années.

Nicholas Brendon était aussi connu pour ses addictions et ses nombreux démêlés avec la justice. L'après Buffy a à ce titre marqué le début d'une longue descente aux enfers pour l'acteur, qui a lutté pendant près de vingt ans contre ses démons intérieurs. La vie personnelle de l'acteur a rapidement fait les gros titres de la presse à scandale américaine. Marié deux fois et divorcé deux fois, Nicholas Brendon a vu sa vie privée s'étaler dans les tabloïds, émaillée par des arrestations pour état d'ivresse sur la voie publique, possession de substances illicites, violences conjugales... Les passages répétés en cure de désintoxication n'apporteront que des améliorations temporaires, avant d'inévitables rechutes.

Nicholas Brendon : "Toute ma vie j'ai été dépressif"

L'année 2015 a marqué un tournant particulièrement sombre dans la vie de l'acteur. En l'espace de six mois seulement, Nicholas Brendon a été arrêté pas moins de quatre fois pour différents délits. L'acteur avait par la suite décidé de parler publiquement de ses problèmes. "Je me suis taillé les veines avec un couteau à steak. Je pense que je voulais être entendu. Je pense que je voulais être aidé parce qu'il y a encore une belle vie à vivre", avait-il lâché lors d'une apparition dans l'émission du Docteur Phil.

Nicholas Brendon avait également révélé dans une vidéo diffusée sur le site TMZ la source de ses tourments : "Toute ma vie j'ai été dépressif. Et je n'y ai pas fait face de la bonne manière. Je suis un survivant d'une agression sexuelle que j'ai vécue quand j'étais enfant." En 2020, l'acteur avait encore été condamné pour violence domestique et placé en liberté conditionnelle pour une période de trois ans. Cette condamnation faisait suite à des faits similaires survenus en 2015, pour lesquels il avait déjà plaidé coupable.

Les ennuis judiciaires se sont poursuivis en 2021 avec une nouvelle arrestation dans l'Indiana alors qu'il conduisait de façon erratique. Lors du contrôle routier, il avait tendu aux policiers une carte d'identité au nom de Kelton Schultz, prétendant qu'il s'agissait de son "frère jumeau". La fouille de son véhicule avait révélé la présence de petits sacs en plastique contenant des résidus de poudre et des médicaments prescrits à un certain "Nicholas Bender". Les enquêteurs ayant aussi découvert une ordonnance d'amphétamines au nom de Kelton Schultz, utilisée le jour même, Nicholas Brendon avait finalement admis avoir pris des amphétamines qui ne lui étaient pas prescrites, ajoutant la fraude à l'ordonnance médicale à la liste de ses infractions.

Nicholas Brendon était en difficulté depuis la fin de Buffy contre les Vampires

Nicholas Brendon est né à Los Angeles le 12 avril 1971. Au départ, il aspirait à faire carrière dans le baseball, mais il se tourne finalement vers la comédie. Au cours des sept saisons de la série Buffy contre les Vampires, il devient l'un des personnages cultes de la série mythique de la trilogie du samedi soir.

Aux côtés de l'actrice Sarah Michelle Gellar, qui jouait le rôle de Buffy, Nicholas Brendon incarnait le meilleur ami et allié de la tueuse de vampires, Alexander Harris, dit Alex (ou Xander en anglais). L'acteur interprétera le rôle dans la série Buffy de 1997 à 2003. Il apparaît dans 143 épisodes. Par ailleurs, son frère jumeau, Kelly Donovan, figure lui aussi dans le casting d'un épisode de la série.

Depuis le final de la série Buffy contre les Vampires, Nicholas Brendon rencontrait aussi des difficultés à retrouver un rôle important pour relancer sa carrière. Il a fait quelques apparitions dans des téléfilms de Noël. En 2007, il joue un rôle récurrent dans la série Esprits Criminels. Il reste au casting jusqu'en 2014 en tant que Kevin Lynch, un pirate informatique. Au cinéma, il incarnera le premier rôle dans le thriller Coherence en 2014. Sa dernière apparition dans les salles obscures remonte à 2022 avec Dawn de Nicholas Ryan.