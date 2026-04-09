"Je me suis dégonflée" : Isabelle Mergault a raté ce grand moment de sa carrière et le regrettait 13 ans plus tard

En 2007, Isabelle Mergault vivait l'un des plus grands moments de sa carrière, mais elle n'était pas présente pour en profiter. Elle a avoué le regretter 13 ans plus tard.

Le 20 mars 2026, la France pleurait la disparition d'Isabelle Mergault, emportée des suites d'un cancer du poumon qu'elle n'avait pas médiatisé ni même révélé à certains de ses proches. C'est non seulement une gueule de cinéma et une voix de radio reconnaissable entre tous qui nous quittait, mais aussi une réalisatrice et une scénariste reconnue et acclamée qui s'en est allée.

Sa carrière débute dans les années 1980 comme comédienne, alors qu'elle enchaîne les seconds rôles au cinéma et à la télévision dans plusieurs comédies. Isabelle Mergault met fin à sa carrière d'actrice (de cinéma, elle continue de jouer au théâtre par la suite) en 1991, avant de se consacrer à sa vraie passion : l'écriture, et notamment des scénarios et des pièces de théâtre.

© BALTEL/SIPA (publiée le 26/03/2026)

Elle écrit et réalise son premier film, Je vous trouve très beau, en 2005. Cette émouvante comédie dramatique portée par Michel Blanc est saluée par la critique et très appréciée du public. Sa carrière de cinéaste débute alors en grandes pompes : le long-métrage lui permet de décrocher en 2007 le César du Meilleur premier film.

Il s'agit probablement de l'un des moments les plus importants et marquants de la carrière d'Isabelle Mergault. Pourtant, la cinéaste n'était pas présente dans la salle le soir où elle a reçu le fameux César et ne viendra pas chercher son prix. Il s'agissait d'un choix conscient, qu'elle avouait avoir regretté dans l'émission A la bonne heure ! de RTL, en 2020 : "Je me suis dégonflée, je me suis dit 'si j'ai le César, je vais pleurer, je vais bafouiller, je vais être ridicule'… et je ne voulais pas pleurer", avouait-elle à Stéphane Bern il y a six ans.

Cette pudeur et cette réserve, Isabelle Mergault a toutefois fini par la regretter : "C'est très prétentieux de ne pas y aller, il faut avoir l'humilité de recevoir ce que l'on vous a donné, et même de pleurer", ajoutait-elle toujours dans la même émission. Malheureusement, l'ancienne comédienne ne recevra plus les honneurs de la cérémonie de remise de prix et n'aura pas pu se rattraper avant sa disparition.