Isabelle Mergault : l'émouvant discours de sa fille Maya aux obsèques

Les obsèques d'Isabelle Mergault ont lieu ce lundi 30 mars à Paris. Les personnalités étaient nombreuses à faire le déplacement pour lui rendre un ultime hommage ce matin, et sa fille aînée a donné un bouleversant discours.

Le monde de l'audiovisuel français est en deuil et a fait le déplacement pour rendre hommage à une personnalité très appréciée. Les obsèques d'Isabelle Mergault se déroulent à Paris ce lundi. Une cérémonie laïque a lancé la matinée d'hommage à 10h30, à la Coupole du Père-Lachaise, avant son inhumation au cimetière de Montmartre. Au cours de la cérémonie, la fille aînée de la comédienne, Maya, 18 ans, a fait un discours très émouvant où elle assure qu'elle a perdu "bien plus qu'une mère". "J’ai perdu une personne qui me comprenait, sans que je parle. Une personne qui m’aimait sans condition, une personne qui faisait partie de moi" a-t-elle déclaré, avant de conclure : "Son amour ne partira jamais. [...] Je t’aime maman, et je t’aimerai toute ma vie." Isabelle Mergault avait une autre fille adoptive, Iris, 12 ans.

Plusieurs personnalités ont fait le déplacement ce lundi, comme les membres des Grosses Têtes Christine Bravo, Steevy Boulay ou encore l'animateur Laurent Ruquier, qui était très proche d'Isabelle Mergault et qui lui a rendu un bouleversant hommage à l'annonce de son décès. Les photographes présents sur place ont déjà pu observer les arrivées de l'actrice Valerie Mairesse, l'humoriste Jean-Philippe Janssens, l'animatrice Valérie Trierweiler, de l'humoriste Anne Roumanoff, l'actrice Michèle Bernier et du producteur et directeur de théâtre Jean-Claude Camus. On a également pu apercevoir les visages de Jean-Luc Reichmann, Raphaël Mezrahi ou Marc-Olivier Fogiel.

Isabelle Mergault, qui s'est illustrée comme comédienne avec Prof et comme réalisatrice césarisée grâce à Je vous trouve très beau est inhumée à quelques dizaines de mètres de la tombe de Sacha Guitry, autre figure du cinéma et du théâtre. Un signe fort, puisque l'ancienne sociétaire de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL évoquait régulièrement le travail du comédien.

Isabelle Mergault a lutté contre la maladie

Isabelle Mergault est décédée le 20 mars 2026 à l'âge de 67 ans. Elle a succombé à un cancer des poumons, métastasé au niveau du foie. "Sa famille, ses amis ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergault est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d'un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois", était-il inscrit dans le communiqué officiel publié par ses proches à l'annonce de sa mort. Elle était hospitalisée depuis plusieurs semaines à l'hôpital Ambroise-Paré de Neuilly-sur-Seine, a révélé l'un de ses proches anonymement dans les colonnes de Paris Match.

On ne sait pas depuis combien de temps la réalisatrice césarisée pour Je vous trouve très beau se battait contr ele cancer. En avril 2025, Isabelle Mergault avait dû annuler une représentation de la pièce Le Bracelet au Zénith de Pau. Elle avait évoqué des "raisons de santé" pour justifier son absence sur le réseau social X, sans en dire davantage.

Isabelle Mergault avait pris ses dispositions avant son décès

Selon les informations de Paris Match, Isabelle Mergault avait pris ses dispositions avant son décès afin d'assurer l'avenir de ses deux filles adoptives, Maya et Iris. La première avait été adoptée sous le régime de l'adoption simple, mais la procédure d'adoption de la seconde, qui avaient été entamées par l'actrice, n'avaient pas pu aboutir avant son décès en raison de difficultés administratives. Le média nous apprend qu'"un ancien amoureux, dont elle était restée très proche, incarne depuis toujours auprès de ses filles une figure paternelle" et qu'il s'occupera des filles de l'actrice. Isabelle Mergault a également désigné l'une de ses proches amies comme exécutrice testamentaire, afin de contrôler les dépenses de ses deux filles ainsi que son héritage.