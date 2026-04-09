Mort de Matthew Perry : la reine de la kétamine condamnée à 15 ans de prison

Une trafiquante, qui avait fourni la drogue qui a tué l'acteur de la série "Friends", a été condamnée à 15 ans de réclusion ce mercredi en Californie.

Deux ans et demi après la mort de Matthew Perry, une trafiquante de drogue a été condamnée à 15 ans de réclusion criminelle par un tribunal de Californie, ce mercredi 8 avril 2026. Celle que l'on surnommait "la reine de la kétamine" dans le milieu Hollywoodien, de son vrai nom Jasveen Sangha, avait plaidé coupable l'an passé de plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'avoir distribué la kétamine ayant entraîné la mort de l'acteur de la série Friends.

Cette reconnaissance de culpabilité a conduit les procureurs à abandonner d'autres chefs d'accusation, et lui a permis d'éviter un procès face à un jury. Cette femme américano-britannique de 42 ans encourait jusqu'à 65 ans de prison, et avait été placée en détention provisoire depuis août 2024.

En octobre 2023, Matthew Perry avait été retrouvé inconscient dans son jacuzzi. Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de thérapie contre la dépression, mais l'acteur, qui luttait contre l'addiction, était retombé dedans à l'automne 2023. Jasveen Sangha avait vendu des dizaines de doses au comédien.

Dans cette affaire, quatre autres personnes ont plaidé coupable d'être impliqué dans la mort de l'interprète de Chandler : le médecin Salvador Plasencia avait été condamné à 30 mois de prison en 3 décembre 2025, ayant reconnu avoir exploité l'addiction de l'acteur en distribuant "une vingtaine de flacons" de kétamine à Matthew Perry sur une quinzaine de jours, à l'automne 2023, qu'il lui revendait très cher. Un autre médecin a été condamné pour avoir exploité l'addiction de Matthew Perry.

Son assistant personnel, Kenneth Iwamasa, et un intermédiaire entre l'acteur et la trafiquante, Erik Fleming, ont tous deux plaidé coupable. Ils doivent être encore fixé sur leur sort d'ici fin avril.