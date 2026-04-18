Mort de Nadia Farès : de quoi est décédée l'actrice ? Ce que l'on sait de l'accident de la piscine de la rue Blanche, à Paris

L'actrice Nadia Farès est morte ce vendredi 18 avril 2026, après un malaise survenu le sept jours plus tôt dans la piscine d'un club de sport huppé de la rue Blanche, situé près de Montmartre, à Paris.

Elle était plongée dans le coma depuis une semaine. Nadia Farès est décédée ce vendredi 18 avril 2026, après un accident survenu le 11 avril dans la piscine d'un club de sport situé près de Montmartre, à Paris. Ce sont ses filles qui ont annoncé la mort de l'actrice très tard ce vendredi soir. Ce qu'il s'est passé dans la piscine de la rue Blanche, dans la capitale, une semaine plus tôt, commençait tout juste à se préciser. Restée plusieurs minutes au fond du bassin après un malaise, Nadia Farès avait été repérée rapidement et avait reçu un massage cardiaque d'un autre nageur, mais n'avait pu être réanimée que tardivement par les pompiers.

Nadia Farès pourrait avoir été victime d'un malaise cardiaque alors qu'elle nageait dans la piscine. C'est en tout cas la piste médicale que semblaient privilégier les enquêteurs au moment du décès de l'actrice de 57 ans. Le Parisien a notamment expliqué cette semaine que les premiers éléments de l'enquête tendaient à suggérer que le malaise de Nadia Farès pouvait avoir un lien avec des antécédents médicaux. Toujours selon ces informations, l'actrice aurait eu une rupture d'anévrisme en 2017, ainsi que trois opérations du cœur. L'état de santé de Nadia Farès était toujours jugé extrêmement grave en fin de semaine.

Nadia Farès retrouvée inanimée au fond d'une piscine

C'est le mardi 14 avril, que la nouvelle de l'accident de Nadia Farès avait été dévoilé dans la presse, trois jours après les faits. On apprenait que la comédienne avait été retrouvée "inanimée au fond d’une piscine" dans la salle de sport Blanche, à Paris. Le parquet de Paris faisait rapidement savoir que l'actrice avait été "remontée inconsciente à la surface le 11 avril, vers midi, alors qu’elle nageait à la piscine de la rue Blanche". Son état de santé était déjà jugé grave et elle avait été plongée dans un coma artificiel, précisait Le Parisien.

Selon plusieurs témoignages recueillis par le quotidien, Nadia Farès aurait soudainement disparu au fond de la piscine dans laquelle elle faisait des longueurs, et aurait été retrouvée inerte au fond du bassin. Les pompiers de Paris ont alors transporté la comédienne inconsciente à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le treizième arrondissement de la capitale.

Nadia Farès sortie de l'eau après une perte de conscience ?

Nadia Farès faisait des longueurs dans la piscine du très chic complexe sportif Blanche à Paris, quand elle a soudainement disparu. Selon un témoin de la scène, l'actrice de 57 ans évoluait dans l'eau avec palmes et planche lorsqu'elle s'est séparée de celles-ci et a plongé. Un changement de comportement décrit presque comme inattendu et imprévisible. Le témoin, un nageur, a toutefois poursuivi sa longueur et c'est seulement lorsqu'il est arrivé au bout de sa ligne qu'il a constaté la disparition de Nadia Farès.

Aucun cri et pas le moindre tourbillon. Inquiet, le nageur a alors mis la tête sous l'eau et découvert le corps inerte de Nadia Farès. Sans réfléchir, l'homme est allé la récupérer à l'aide d'un autre nageur. À deux, ils sont parvenus à hisser l'actrice en passant par les escaliers de la piscine. Une fois à terre, Nadia Farès ne respirait plus. D'après les témoignages recueillis par Le Parisien, l'actrice serait restée environ 3 à 4 minutes sous l'eau, en position "courbée". Le parquet a, lui, précisé que Nadia Farès aurait été "observée par plusieurs personnes en position de yoga au fond de l’eau".

Toujours selon le Parisien, le nageur ayant porté secours à Nadia Farès à la piscine aurait procédé, avec un second homme également venu nager ce jour-là, aux premiers secours de l'actrice qui ne respirait plus à sa sortie du bassin. Les deux hommes se seraient relayés pour faire le massage cardiaque et auraient même fait usage d'un défibrillateur. À l'arrivée des pompiers, qui avaient été appelés dans la foulée de la sortie de l'eau de Nadia Farès, ceux-ci auraient pris le relais des deux nageurs et poursuivi les premiers secours sur le carrelage même de la piscine.

Une fois stabilisée, Nadia Farès a pu être transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le 13e arrondissement de Paris. Son pronostic vital était alors engagé, rapportait le quotidien de la capitale.

Des images de vidéosurveillance au cœur de l'enquête

Une enquête en "recherche des causes des blessures" a été ouverte par le parquet de Paris, confiée au commissariat du 9e arrondissement. Elle devait toujours vendredi soir tenter d'en savoir plus sur l'incident qui a conduit à la mort de Nadia Farès. Parmi les éléments analysés, des témoignages, mais aussi les images de vidéosurveillance de la piscine de la salle de sport Blanche. Selon la directrice de l'établissement, des caméras installées au niveau de la piscine pouvaient permettre de comprendre davantage les circonstances de l'événement.

D'après les premières déclarations du parquet, "aucune infraction" n'aurait été relevée à ce stade. Masi si la lumière semble se faire sur les causes du malaise de la comédienne, des zones d'ombre demeurent encore sur les conditions de prise en charge de l'actrice par le personnel de la piscine. Il est notamment question de savoir s'il y a eu, ou non, un dysfonctionnement au sein du personnel de secours du club de sport qui aurait conduit à la noyade.

Dernières mises à jour

00:46 - Nadia Farès, une filmographie riche de Lelouch à Kassovitz Au cours des années 1990, Nadia Farès enchaîne les films avec des réalisateurs de renom : Alexandre Arcady, Claude Lelouch — devenu un voisin et ami proche à Montmartre — ou encore Bernie Bonvoisin, qui la dirige à trois reprises. Elle marque particulièrement les esprits dans Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, où elle incarne un double rôle de jumelles. Sur ce tournage, Jean Reno lui sauve la vie lors d'un accident évité de justesse : "Il m'a sauvé la vie", dira-t-elle. 00:35 - La jeunesse de Nadia Farès marquée par la quête de figures paternelles Fille unique d'un couple divorcé, Nadia Farès avait vécu une adolescence intense et précoce, marquée par un premier grand amour à 13 ans. À 15 ans, elle fugue pour aller vivre avec un homme italien fortuné de près de 40 ans, sans que sa mère, installée à Nice, ne parvienne à la ramener. L'actrice expliquera plus tard avoir cherché à travers ces relations des figures paternelles, une quête qui se poursuivra dans le milieu du cinéma. 00:21 - Nadia Farès avait fait une entrée fracassante dans le cinéma des années 1990 Née à Marrakech d'un père marocain et d'une mère d'origine arménienne, Nadia Farès avait été surnommée "la Cindy Crawford française" en raison de sa ressemblance frappante avec le mannequin américain. Montée à Paris à 17 ans pour devenir chanteuse, elle décroche rapidement un rôle dans "Navarro" avant d'exploser au cinéma en 1994 dans "Elles n'oublient jamais" de Christopher Frank, aux côtés de Thierry Lhermitte. Ce thriller sulfureux fait d'elle une actrice incontournable, très sollicitée par les plateaux de télévision et les réalisateurs.

Nadia Farès est une actrice française née le 20 décembre 1968 à Marrakech. Elle est connue pour avoir joué dans le film Les Rivières pourpres. Elle a également tenu des rôles dans les séries Marseille, Les Ombres rouges, La Promesse et Luther.