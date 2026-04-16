Nadia Farès : une piste privilégiée dans les événements de la piscine de la rue Blanche, à Paris

Quelques jours après l'incident de Nadia Farès dans la piscine de la salle de sport Blanche, à Paris, la piste d'un malaise cardiaque semble désormais privilégiée. Aux dernières nouvelles, l'actrice de 57 ans serait toujours plongée dans un coma artificiel.

Nadia Farès pourrait avoir fait un malaise cardiaque, samedi 11 avril, alors qu'elle nageait dans la piscine de la rue Blanche, à Paris. C'est en tout cas la piste médicale que semblent privilégier les enquêteurs, quelques jours après l'incident de l'actrice de 57 ans, rapporte Le Parisien. Selon le quotidien, la comédienne connue pour ses rôles dans Les Rivières pourpres et Marseille se trouvait ce jeudi toujours plongée dans un coma artificiel.

Le Parisien explique que les premiers éléments de l'enquête tendent à suggérer que le malaise de Nadia Farès pourrait avoir un lien avec des antécédents médicaux. Toujours selon ses informations, l'actrice aurait eu une rupture d'anévrisme en 2017, ainsi que trois opérations du cœur. L'état de santé de Nadia Farès serait toujours jugé extrêmement grave. À noter que si la lumière semble se faire sur les causes du malaise de la comédienne, des zones d'ombre demeurent encore sur les conditions de prise en charge de l'actrice par le personnel de la piscine.

Nadia Farès retrouvée inanimée au fond d'une piscine

Selon les informations du Parisien, mardi 14 avril, la comédienne a été retrouvée "inanimée au fond d’une piscine" dans la salle de sport Blanche, à Paris. Le parquet de Paris a fait savoir que l'actrice a été "remontée inconsciente à la surface le 11 avril, vers midi, alors qu’elle nageait à la piscine de la rue Blanche". Son état de santé est désormais jugé grave et elle a été plongée dans un coma artificiel, précise Le Parisien.

Selon plusieurs témoignages recueillis par le quotidien, Nadia Farès aurait soudainement disparu au fond de la piscine dans laquelle elle faisait des longueurs, et aurait été retrouvée inerte au fond du bassin. Les pompiers de Paris ont alors transporté la comédienne inconsciente à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le treizième arrondissement de la capitale.

Une enquête en "recherche des causes des blessures" a été ouverte par le parquet de Paris, confiée au commissariat du 9e arrondissement. "Aucune infraction n'est relevée à ce stade", a fait savoir le parquet à TF1info.

Des images de vidéosurveillance au cœur de l'enquête

Confiée aux policiers du 9e arrondissement de Paris, l'enquête doit tenter d'en savoir plus sur l'incident qui a conduit Nadia Farès à l'hôpital. Parmi les éléments en leur possession, des témoignages, mais aussi les images de vidéosurveillance de la piscine de la salle de sport Blanche. Selon la directrice de l'établissement, des caméras sont installées au niveau de la piscine et pourraient permettre de comprendre davantage les circonstances de l'événement, rapporte Le Parisien.

Est-ce que Nadia Farès a plongé volontairement dans la piscine ? Ou a-t-elle d'abord perdu connaissance ? D'après les premières déclarations de l'enquête, aucune infraction n'aurait été relevée à ce stade. Il est aussi question de savoir s'il y a eu, ou non, un dysfonctionnement au sein du personnel de secours du club de sport qui aurait conduit à la noyade de Nadia Farès.

Après l'incident de Nadia Farès, clients et personnels s'expriment

Mardi soir, Le Parisien rapporte les témoignages de clients ou membres du personnel de la piscine où Nadia Farès a eu son incident. Alors qu'il semble que ce sont des nageurs du bassin qui ont été les premiers à lui venir en aide, une habituée des lieux explique : "L’espace est plutôt sombre, pas éclairé comme une piscine municipale, j’imagine assez bien que personne n’a vu la noyade dans un premier temps." Et d'ajouter : "Quant aux maîtres-nageurs, ils sont souvent dans leur guérite qui ne donne pas directement sur l’eau." Tandis qu'un trentenaire tempère en affirmant qu'il y a toujours des surveillants.

De son côté, une femme de ménage de la piscine, qui était présente le jour de l'incident de Nadia Farès, ne cache pas son émotion. "Nous sommes sous le choc. Les coachs, les clients, tous." Elle raconte par ailleurs la scène, le jour de l'événement : "Il y avait une voiture de policiers, un camion de pompiers, le Samu, tous alignés dans la rue. [...] J’ai vu des secouristes au rez-de-chaussée, ils ont cherché le sac de la victime, peut-être pour y trouver des traitements."

Nadia Farès sortie de l'eau après une perte de conscience ?

Dans les colonnes du Parisien, on apprend que Nadia Farès, qui faisait alors des longueurs dans la piscine du très chic complexe sportif Blanche à Paris, a soudainement disparu. Selon un témoin de la scène, l'actrice de 57 ans évoluait dans l'eau avec palmes et planche lorsqu'elle s'est séparée de celles-ci et a plongé. Un changement de comportement décrit presque comme inattendu et imprévisible. Le témoin, un nageur, a toutefois poursuivi sa longueur et c'est seulement lorsqu'il est arrivé au bout de sa ligne qu'il a constaté la disparition de Nadia Farès.

Aucun cri et pas le moindre tourbillon. Inquiet, le nageur a alors mis la tête sous l'eau et découvert le corps inerte de Nadia Farès. Sans réfléchir, l'homme est allé la récupérer à l'aide d'un autre nageur. À deux, ils sont parvenus à hisser l'actrice en passant par les escaliers de la piscine. Une fois à terre, Nadia Farès ne respirait plus. D'après les témoignages recueillis par Le Parisien, l'actrice serait restée environ 3 à 4 minutes sous l'eau, en position "courbée". Le parquet a, lui, précisé que Nadia Farès aurait été "observée par plusieurs personnes en position de yoga au fond de l’eau".

Le pronostic vital de Nadia Farès a été engagé

Toujours selon nos confrères du Parisien, le nageur ayant porté secours à Nadia Farès à la piscine aurait procédé, avec un second homme également venu nager ce jour-là, aux premiers secours de l'actrice qui ne respirait plus à sa sortie du bassin. Les deux hommes se seraient relayés pour faire le massage cardiaque et auraient même fait usage d'un défibrillateur. À l'arrivée des pompiers, qui avaient été appelés dans la foulée de la sortie de l'eau de Nadia Farès, ceux-ci auraient pris le relais des deux nageurs et poursuivi les premiers secours sur le carrelage même de la piscine.

Une fois stabilisée, Nadia Farès a pu être transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le 13e arrondissement de Paris. Son pronostic vital était alors engagé, rapporte le quotidien de la capitale. Si Nadia Farès aurait pu être réanimée, selon Le Parisien, elle se trouvait ce mardi placée dans le coma et son état de santé était toujours jugé grave.

Dernières mises à jour

16/04/26 - 23:35 - Nadia Farès victime d'une rupture d'anévrisme en 2017 Selon les informations du Parisien, Nadia Farès avait subi une rupture d'anévrisme il y a quelques années de cela, en 2017. La comédienne avait également eu trois opérations du cœur. Des antécédents médicaux qui semblent éclairer les circonstances dans lesquelles est survenu l'incident de samedi, dans la piscine parisienne.

Nadia Farès est une actrice française née le 20 décembre 1968 à Marrakech. Elle est connue pour avoir joué dans le film Les Rivières pourpres. Elle a également tenu des rôles dans les séries Marseille, Les Ombres rouges, La Promesse et Luther.