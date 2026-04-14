Accident de Nadia Farès : que s'est-il passé dans la piscine de la rue Blanche, à Paris ? Une enquête "en recherche des causes des blessures" ouverte

Nadia Farès a été transportée en urgence à l'hôpital et plongée dans un coma artificiel. Les faits remontent à samedi. La comédienne âgée de 57 ans a été retrouvée inerte, dans une piscine.

Nadia Farès, actrice de 57 ans connue pour ses rôles dans Les Rivières pourpres et Marseille, serait dans un état grave depuis samedi dernier. Selon les informations du Parisien ce mardi 14 avril, la comédienne a été retrouvée "inanimée au fond d’une piscine" dans la salle de sport Blanche, à Paris, en fin d'après-midi. Son état de santé est désormais jugé grave et elle a été plongée dans un coma artificiel.

Selon plusieurs témoignages recueillis par le média parisien, Nadia Farès aurait soudainement disparu au fond de la piscine dans laquelle elle faisait des longueurs, et aurait été retrouvée inerte au fond du bassin. Les pompiers de Paris transportent alors la comédienne inconsciente à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le treizième arrondissement de la capitale. Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Paris.

Nadia Farès sortie de l'eau après une perte de conscience ?

Dans les colonnes du Parisien, on apprend qu'il était environ midi samedi lorsque Nadia Farès, qui faisait alors des longueurs dans la piscine du très chic complexe sportif Blanche à Paris, a soudainement disparu. Selon un témoin de la scène, l'actrice de 57 ans évoluait dans l'eau avec palmes et planche lorsqu'elle s'est séparée de celle-ci et a plongé. Un changement de comportement décrit presque comme inattendu et imprévisible. Le témoin, un nageur, a toutefois poursuivi sa longueur et c'est seulement lorsqu'il est arrivé au bout de sa ligne qu'il a constaté la disparition de Nadia Farès.

Aucun cri et pas le moindre tourbillon. Inquiet, le nageur a alors mis la tête sous l'eau et découvert le corps inerte de Nadia Farès. Sans réfléchir, l'homme est allé la récupérer à l'aide d'un autre nageur. À deux, ils sont parvenus à hisser l'actrice en passant par les escaliers de la piscine. Une fois à terre, Nadia Farès ne respirait plus. D'après les témoignages recueillis par Le Parisien, l'actrice serait restée environ 3 à 4 minutes sous l'eau, en position "courbée". Le parquet a, lui précisé que Nadia Farès aurait été "observée par plusieurs personnes en position de yoga au fond de l’eau".

Le pronostic vital de Nadia Farès engagé

Toujours selon nos confrères du Parisien, le nageur ayant porté secours à Nadia Farès à la piscine aurait procédé avec un second homme également venu nager ce jour-là, aux premiers secours de l'actrice qui ne respirait plus à sa sortie du bassin. Les deux hommes se seraient relayés pour faire le massage cardiaque et auraient même fait usage d'un défibrillateur. À l'arrivée des pompiers, qui avaient été appelés dans la foulée de la sortie de l'eau de Nadia Farès, ceux-ci auraient pris le relais des deux nageurs et poursuivis les premiers secours sur le carrelage même de la piscine.

Une fois stabilisée, Nadia Farès a pu être transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le 13e arrondissement de Paris. Son pronostic vital était alors engagé, rapporte le quotidien de la capitale. Si Nadia Farès aurait pu être réanimée, selon Le Parisien, elle se trouvait ce mardi placée dans le coma et son état de santé était toujours jugé grave.

Nadia Farès connue pour Les Rivières pourpres

Née le 20 décembre 1968 à Marrakech, Nadia Farès a débuté sa carrière à l'âge de 18 ans. Elle fait ses débuts à la télévision, dans Navarro puis L'Exilé, en 1993. Elle trouve son premier rôle au cinéma dans Elles n'oublient jamais de Christophe Franck, avant d'enchaîner les rôles dans différents films : Dis-moi oui (1995), Hommes, femmes : modes d'emploi de Claude Lelouch (1996), et Les Grandes Bouches (1998).

Mais c'est en 2001 qu'elle s'impose grâce à son rôle dans l'adaptation des Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. On la retrouve par la suite dans le film d'action Nid de guêpes avec Benoît Magimel, Pour le plaisir de Dominique Derrudere et L'ex-femme de ma vie de Josiane Balasko. Nadia Farès met sa carrière sur pause pendant dix ans avant de la reprendre en 2016 avec le rôle de la présidente du conseil départemental Vanessa Abrantès dans la série Marseille. Elle sera ensuite au générique des mini-séries Les Ombres rouges (2019), La Promesse (2021) et Luther (2021). Plus récemment, elle est apparue dans les comédies Chacun sa vie de Claude Lelouch, le film On the line avec Mel Gibson puis la comédie Toujours possible en 2025.

Dernières mises à jour

19:55 - Nadia Farès, mère de deux filles Mariée depuis 2002 avec le producteur Steve Chasman, Nadia Farès a eu deux enfants de cette union. Il s'agit de deux filles : Cylia, née le 14 octobre 2005, et Shanna, née trois ans plus tôt, le 6 octobre 2002. 19:17 - Nadia Farès sauvée par un nageur Précision ajoutée : Nadia Farès se trouvait au fond de l'eau lorsqu'un nageur a constaté son comportement étrange. 18:12 - Nadia Farès a été réanimée avant d'être placée dans le coma Le Parisien nous apprend les circonstances de l'accident de Nadia Farès, samedi dernier. Selon le quotidien, l'actrice de 57 ans a été retrouvée inconsciente au fond du bassin, et ne respirait plus une fois sortie de l'eau, selon les nageurs qui l'ont sortie de la piscine. Ils pratiquent alors un massage cardiaque et utilisent un défibrillateur. Le média écrit ce mardi qu'elle a été finalement réanimée mais qu'elle se trouverait toujours dans un état grave, et a été placée sous coma artificiel. LIRE PLUS

Nadia Farès est une actrice française née le 20 décembre 1968 à Marrakech. Elle est connue pour avoir joué dans le film Les Rivières Poupres. Elle a également tenu des rôles dans les séries Marseille, Les ombres rouges, La promesse et Luther.