Obsèques de Nadia Farès : après les conclusions sur les causes du drame, un dernier hommage à Paris

Les obsèques de Nadia Farès, morte cinq jours après un malaise dans une piscine parisienne, ont été fixées ce vendredi 24 avril 2026 à Paris. La cérémonie est ouverte au public.

Les obsèques de Nadia Farès ont été fixées ce vendredi 24 avril 2026, à 15h30, à Paris. La cérémonie a été organisée en l'église Saint-Jean-de-Montmartre, au 19 rue des Abbesses, dans le 18e arrondissement de la capitale. Ouverte au public, elle a fait l'objet d'un faire-part signé par sa mère Micheline Tchemberdji, ses filles Cylia et Shana Chasman, et son mari Steven Chasman, qui précisent que des "fleurs blanches" sont les bienvenues. Plusieurs personnalités sont attendues. Les obsèques de Nadia Farès se tiennent quelques heures seulement après les obsèques de Nathalie Baye, décédée elle aussi vendredi dernier des suites de la maladie à corps de Lewy et dont la cérémonie a été fixée à Paris à 10h.

Les hommages à Nadia Farès ont été nombreux toute la semaine, à commencer par celui de Claude Lelouch, son ami et voisin : Après l’Amérique, Nadia avait choisi de venir vivre près de chez nous à Paris. Elle était la joie, elle était la générosité. La dernière fois que je l’ai vue, elle était au summum du bonheur", a-t-il notamment écrit évoquant des projets pour l'actrice. Jean Dujardin a aussi réagi sur Instagram en rendant hommage à une artiste dont il était proche. "C’est incompréhensible…", a-t-il écrit, soulignant le "talent", le "sourire", la "bonté", la "beauté" de Nadia Farès. L'acteur a conclu simplement son hommage par ces mots : "Au revoir mon amie."

L'actrice Nadia Farès, révélée dans Les rivières pourpres, est décédée à l'âge de 57 ans dans des circonstances particulières. Elle avait été retrouvée inconsciente dans une piscine du 9e arrondissement de Paris cinq jours plus tôt, le dimanche 12 avril, avant d'être plongée dans le coma. Si les causes sont restées floues dans les premières heures après l'incident, il apparait désormais que Nadia Farès a subi un malaise cardiaque au beau milieu du bassin de cet établissement huppé de la capitale.

Nadia Farès victime d'un malaise cardiaque dans une piscine parisienne

Ce sont les filles de Nadia Farès, Cylia et Shana Chasman, qui avaient annoncé la mort de l'actrice cinq jours plus tard, confirmant les circonstances du drame alors qu'une enquête avait été ouverte. "C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Farès. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c’est avant tout une mère que nous venons de perdre", avaient-elles écrit dans un message transmis à l’AFP.

Nadia Farès a bien été victime d'un malaise cardiaque selon le communiqué. Cylia et Shana Chasman ont en effet précisé que l'actrice est décédée "à la suite d'un incident cardiaque", levant ainsi le mystère sur les causes de sa mort. Nadia Farès est morte à la Pitié-Salpêtrière, où elle avait été hospitalisée, dimanche 12 avril. Restée plusieurs minutes au fond du bassin, Nadia Farès avait été repérée rapidement et avait reçu un massage cardiaque d'un autre nageur, mais n'avait pu être réanimée que tardivement par les pompiers.

La piste médicale avait été privilégiée par les enquêteurs dès le départ. Le Parisien a notamment expliqué dans les jours qui ont précédé le décès de Nadia Farès que les premiers éléments de l'enquête tendaient à suggérer que le malaise pouvait avoir un lien avec des antécédents médicaux. Toujours selon ces informations, l'actrice aurait eu une rupture d'anévrisme en 2017 et avait subi trois opérations du cœur.

Les hommages de Cylia et Shana Chasman, les filles de Nadia Farès, à leur mère

Dans un bouleversant hommage à sa mère Nadia Farès sur Instagram le dimanche 19 avril 2026, Shana Chasman, 23 ans, a raconté leurs derniers instants à l'hôpital. "Te voir sur ce lit d'hôpital, les mains sur ta tête, t'embrassant le visage, priant pour le moindre signe de réveil. Je sens encore ta chaleur. On t'a suppliée de tenir bon", écrit-elle. La jeune femme décrit un moment où Nadia Farès a ouvert les yeux tandis qu'elle chantait à son chevet. "Quand j'ai chanté pour toi et que tu as ouvert les yeux, j'ai compris que c'était un signe, une façon de nous dire que tu nous entendais", détaille-t-elle avant de remercier sa mère de les avoir attendus avant de partir.

L'autre fille de Nadias Farès, Cylia Chasman, avait elle aussi pris la parole sur Instagram après l'annonce de sa mort. Dans un long message, elle a exprimé sa douleur et rendu hommage à sa mère. "Maman. C’est un chagrin dont je ne me remettrai jamais", peut-on lire. "Je sais que tu t’es battue de toutes tes forces pour tes enfants. Merci. Merci de t’être battue, merci de m’avoir donné la vie, merci pour chaque souvenir, pour les rires, pour les pleurs." Et de conclure : "Tu étais ma référence, mon modèle, ma meilleure amie. Je t’aime, je t’aime, je t’aime. Veille sur moi s’il te plaît. Sois mon ange pour toujours."

Dernières mises à jour

10:06 - "Le jour de ta mort.." Le message poignant de la fille de Nadia Farès Dans la fin de son message, la fille du producteur Steve Chasman exprime une douleur immense mêlée à une forme de spiritualité. "Le jour de ta mort, je t'ai vraiment vue davantage dans les arbres que tu aimais tant que dans ton corps", confie-t-elle, avant de conclure : "Repose en paix, maman. Tu es mon ange. Veille sur nous, je t'en prie. Je t'aime." 09:34 - "Nous t’avons suppliée de tenir bon" : l’hommage bouleversant de Shana Chasman à sa mère Nadia Farès Après la mort de Nadia Farès à 57 ans, sa fille Shana a publié un message sur Instagram revenant sur leurs derniers moments de l'actrice. "Nous t’avons suppliée de tenir bon", écrit-elle, décrivant sa présence à ses côtés jusqu’à la fin. 09:00 - Marion Cotillard et David Halliday rendent hommage à Nadia Farès Avec deux messages sobres sur les réseaux sociaux, Marion Cotillard et David Hallyday ont rendu hommage à Nadia Farès. "Repose en paix merveilleuse Nadia" a écrit l'actrice, en story Instagram. "Repose en paix sublime Nina, courage à toute la famille", a posté le chanteur.

Nadia Farès est une actrice française née le 20 décembre 1968 à Marrakech. Elle est connue pour avoir joué dans le film Les Rivières pourpres. Elle a également tenu des rôles dans les séries Marseille, Les Ombres rouges, La Promesse et Luther.