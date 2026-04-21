Obsèques de Nadia Farès : la date et les détails de la cérémonie dévoilés, les causes de la mort précisées

Les obsèques de Nadia Farès se tiendront ce vendredi 24 avril 2026, à 15h30, en l'église Saint-Jean-de-Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. La cérémonie est ouverte au public.

L'actrice Nadia Farès, révélée dans Les rivières pourpres, est décédée le vendredi 17 avril à l'âge de 57 ans. Elle avait été retrouvée inconsciente dans une piscine du 9e arrondissement de Paris le dimanche 12 avril, avant d'être plongée dans le coma. Ses obsèques se tiendront ce vendredi 24 avril à 15h30 en l'église Saint-Jean-de-Montmartre, située au 19 rue des Abbesses dans le 18e arrondissement. La cérémonie est ouverte au public, selon les informations publiées dans les carnets du Figaro.

Nadia Farès a fait l'objet d'un faire-part signé par Shana Chasman et Cylia Chasman, ses filles, sa mère Micheline Tchemberdji et son mari Steven Chasman. Ces derniers précisent que des "fleurs blanches" sont les bienvenues.

Nadia Farès est décédée le vendredi 17 avril 2026, après un accident survenu le 12 avril dans la piscine d'un club de sport situé près de Montmartre, à Paris. Ce sont ses filles qui avaient annoncé la mort de l'actrice très tard cinq jours plus tard. "C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Farès. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c’est avant tout une mère que nous venons de perdre", avaient écrit Cylia et Shana Chasman dans un message transmis à l’AFP.

Nadia Farès a été victime d'un malaise cardiaque

Nadia Farès a bien été victime d'un malaise cardiaque selon le communiqué. Ses filles ont en effet précisé que l'actrice est décédée "à la suite d'un incident cardiaque", levant ainsi le mystère sur les causes de sa mort. Nadia Farès est morte à la Pitié-Salpêtrière, où elle avait été hospitalisée, dimanche 12 avril. Restée plusieurs minutes au fond du bassin, Nadia Farès avait été repérée rapidement et avait reçu un massage cardiaque d'un autre nageur, mais n'avait pu être réanimée que tardivement par les pompiers.

La piste médicale avait été privilégiée par les enquêteurs dès le départ. Le Parisien a notamment expliqué dans les jours qui ont précédé le décès de l'actrice de 57 ans que les premiers éléments de l'enquête tendaient à suggérer que le malaise de Nadia Farès pouvait avoir un lien avec des antécédents médicaux. Toujours selon ces informations, l'actrice aurait eu une rupture d'anévrisme en 2017 et avait subi trois opérations du cœur.

Dans un bouleversant hommage à sa mère Nadia Farès sur Instagram le dimanche 19 avril 2026, Shana Chasman, 23 ans, a raconté leurs derniers instants à l'hôpital. "Te voir sur ce lit d'hôpital, les mains sur ta tête, t'embrassant le visage, priant pour le moindre signe de réveil. Je sens encore ta chaleur. On t'a suppliée de tenir bon", écrit-elle. La jeune femme décrit un moment où Nadia Farès a ouvert les yeux tandis qu'elle chantait à son chevet. "Quand j'ai chanté pour toi et que tu as ouvert les yeux, j'ai compris que c'était un signe, une façon de nous dire que tu nous entendais", détaille-t-elle avant de remercier sa mère de les avoir attendus avant de partir.

Nadia Farès retrouvée inanimée au fond d'une piscine

C'est le mardi 14 avril, que la nouvelle de l'accident de Nadia Farès avait été dévoilé dans la presse, trois jours après les faits. On apprenait que la comédienne avait été retrouvée "inanimée au fond d’une piscine" dans la salle de sport Blanche, à Paris. Le parquet de Paris faisait rapidement savoir que l'actrice avait été "remontée inconsciente à la surface le 11 avril, vers midi, alors qu’elle nageait à la piscine de la rue Blanche". Son état de santé était déjà jugé grave et elle avait été plongée dans un coma artificiel, précisait Le Parisien.

Selon plusieurs témoignages recueillis par le quotidien, Nadia Farès aurait soudainement disparu au fond de la piscine dans laquelle elle faisait des longueurs, et aurait été retrouvée inerte au fond du bassin. Les pompiers de Paris ont alors transporté la comédienne inconsciente à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le treizième arrondissement de la capitale.

Nadia Farès sortie de l'eau après une perte de conscience ?

Nadia Farès faisait des longueurs dans la piscine du très chic complexe sportif Blanche à Paris, quand elle a soudainement disparu. Selon un témoin de la scène, l'actrice de 57 ans évoluait dans l'eau avec palmes et planche lorsqu'elle s'est séparée de celles-ci et a plongé. Un changement de comportement décrit presque comme inattendu et imprévisible. Le témoin, un nageur, a toutefois poursuivi sa longueur et c'est seulement lorsqu'il est arrivé au bout de sa ligne qu'il a constaté la disparition de Nadia Farès.

Aucun cri et pas le moindre tourbillon. Inquiet, le nageur a alors mis la tête sous l'eau et découvert le corps inerte de Nadia Farès. Sans réfléchir, l'homme est allé la récupérer à l'aide d'un autre nageur. À deux, ils sont parvenus à hisser l'actrice en passant par les escaliers de la piscine. Une fois à terre, Nadia Farès ne respirait plus. D'après les témoignages recueillis par Le Parisien, l'actrice serait restée environ 3 à 4 minutes sous l'eau, en position "courbée". Le parquet a, lui, précisé que Nadia Farès aurait été "observée par plusieurs personnes en position de yoga au fond de l’eau".

Toujours selon le Parisien, le nageur ayant porté secours à Nadia Farès à la piscine aurait procédé, avec un second homme également venu nager ce jour-là, aux premiers secours de l'actrice qui ne respirait plus à sa sortie du bassin. Les deux hommes se seraient relayés pour faire le massage cardiaque et auraient même fait usage d'un défibrillateur. À l'arrivée des pompiers, qui avaient été appelés dans la foulée de la sortie de l'eau de Nadia Farès, ceux-ci auraient pris le relais des deux nageurs et poursuivi les premiers secours sur le carrelage même de la piscine.

Une fois stabilisée, Nadia Farès a pu être transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le 13e arrondissement de Paris. Son pronostic vital était alors engagé, rapportait le quotidien de la capitale.

Des images de vidéosurveillance au cœur de l'enquête

Une enquête en "recherche des causes des blessures" a été ouverte par le parquet de Paris, confiée au commissariat du 9e arrondissement pour tenter d'en savoir plus sur l'incident qui a conduit à la mort de Nadia Farès. Parmi les éléments analysés, des témoignages, mais aussi les images de vidéosurveillance de la piscine de la salle de sport Blanche. Selon la directrice de l'établissement, des caméras installées au niveau de la piscine pouvaient permettre de comprendre davantage les circonstances de l'événement.

D'après les premières déclarations du parquet, "aucune infraction" n'aurait été relevée à ce stade. Mais si la lumière semble se faire sur les causes du malaise de la comédienne, des zones d'ombre demeurent encore sur les conditions de prise en charge de l'actrice par le personnel de la piscine. Il est notamment question de savoir s'il y a eu, ou non, un dysfonctionnement au sein du personnel de secours du club de sport qui aurait conduit à la noyade.

Dernières mises à jour

13:08 - Dix ans d'éclipse américaine pour une vie de famille Entre 2006 et 2016, Nadia Farès disparaît des écrans après avoir épousé un important producteur américain, rencontré dans le château de Luc Besson, lié aux sagas Le Transporteur et Fast and Furious. Installée à Los Angeles, elle choisit de se consacrer à l'éducation de ses deux filles, côtoyant Omar Sy, Dany Boon ou encore Johnny Hallyday dans son voisinage. Elle ne reviendra en France et au cinéma qu'après son divorce. 12:56 - Nadia Farès, une filmographie riche de Lelouch à Kassovitz Au cours des années 1990, Nadia Farès enchaîne les films avec des réalisateurs de renom : Alexandre Arcady, Claude Lelouch — devenu un voisin et ami proche à Montmartre — ou encore Bernie Bonvoisin, qui la dirige à trois reprises. Elle marque particulièrement les esprits dans Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, où elle incarne un double rôle de jumelles. Sur ce tournage, Jean Reno lui sauve la vie lors d'un accident évité de justesse : "Il m'a sauvé la vie", dira-t-elle. 12:35 - La jeunesse de Nadia Farès marquée par la quête de figures paternelles Fille unique d'un couple divorcé, Nadia Farès avait vécu une adolescence intense et précoce, marquée par un premier grand amour à 13 ans. À 15 ans, elle fugue pour aller vivre avec un homme italien fortuné de près de 40 ans, sans que sa mère, installée à Nice, ne parvienne à la ramener. L'actrice expliquera plus tard avoir cherché à travers ces relations des figures paternelles, une quête qui se poursuivra dans le milieu du cinéma. LIRE PLUS

Nadia Farès est une actrice française née le 20 décembre 1968 à Marrakech. Elle est connue pour avoir joué dans le film Les Rivières pourpres. Elle a également tenu des rôles dans les séries Marseille, Les Ombres rouges, La Promesse et Luther.