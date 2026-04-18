Nathalie Baye : comment la maladie a terrassé l'actrice, premiers témoignages sur sa fin de vie difficile

Nathalie Baye, actrice exigeante et populaire du grand écran français, ex-compagne de Johnny Hallyday et mère de leur fille, l'actrice Laura Smet, est décédée vendredi à 77 ans, des suites d'une maladie neurodégénérative.

Nathalie Baye est décédée vendredi soir à son domicile parisien, à l'âge de 77 ans, des suites de la maladie à corps de Lewy, maladie neurodégénérative combine des troubles proches de ceux d'Alzheimer et de Parkinson. C'est sa famille, dont sa fille Laura Smet, qui a annoncé la nouvelle à l'AFP. Selon plusieurs sources, Nathalie Baye était malade depuis plusieurs mois. Son agent la décrivait comme "très malade". L'actrice s’était progressivement retirée de la vie publique depuis l’été 2025, période à partir de laquelle son état de santé s’était fortement dégradé.

Nathalie Baye avait notamment annulé sa présence à un événement caritatif en juillet dernier, les "Journées de la rose", dont elle était une ambassadrice. Engagée, membre du Comité d'honneur de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), qui milite pour la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, Nathalie Baye avait signé, en 2023, le manifeste de 109 personnalités pour appeler Emmanuel Macron à faire évoluer la loi sur la fin de vie.

La maladie à corps de Lewy, qui a frappé Nathalie Baye, est la deuxième plus fréquente après Alzheimer et touche environ 200 000 personnes en France, dont 67% ne seraient pas diagnostiquées selon la Fondation pour la Recherche sur le cerveau. Cette pathologie, actuellement incurable, se manifeste par des troubles cognitifs, des difficultés motrices, des pertes de conscience, une forme de léthargie et entraîne une perte progressive d'autonomie. La maladie de Nathalie Baye avait progressivement dégradé son état de santé selon les rares témoignages qui ont émergé depuis l'annonce du décès.

"Elle a arrêté de rire" : les premiers témoignages de la maladie de Nathalie Baye

Nathalie Baye a ainsi été décrite comme une femme pleine de vie que la maladie a totalement éteinte, par son amie, la réalisatrice Nicole Garcia, qui s'est confiée à Paris Match sur ce combat mené dans l'ombre par l'actrice. "Je me souviens d'elle faisant la roue sur la plage, c'était sur l'île de Ré", a-t-elle lâché à l'hebdomadaire, ajoutant que Nathalie Baye aimait "les grandes tablées d'amis" et "beaucoup rire". Selon Nicole Garcia, le diagnostic a progressivement annihilé cette joie de vivre : "L'ombre qui est tombée sur elle il y a deux, trois ans à cause de sa maladie était déchirante, parce qu'elle a arrêté de rire." La cinéaste ajoute, le cœur lourd : "Sa maladie, pour tous les gens qui l'aimaient, a été quelque chose de très triste parce que son rire s'est tu…"

Bien au-delà de ses proches, la mort de Nathalie Baye a suscité une vive émotion dans le monde du cinéma français depuis samedi matin. Depuis l’annonce, de nombreux hommages lui ont été rendus. Le président Emmanuel Macron a salué sur X "une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi". La ministre de la Culture Catherine Pégard a déploré la perte d'une "immense actrice". Gilles Jacob, ancien président du festival de Cannes, l'a décrite comme "l'actrice française type, la bonne copine" aimée de tous.

Richard Berry a évoqué sur Instagram leurs "fous rires" et les "tendres souvenirs" de leurs débuts communs. Le réalisateur Xavier Dolan a rappelé leurs "conversations montréalaises en salle de montage" et l'a saluée avec des vers de Victor Hugo. Sandrine Kiberlain, elle, s'est souvenue de "ce timbre qui a marqué mon adolescence et ma vie". David Hallyday, le demi-frère de Laura, a aussi eu une pensée pour elle : "C'est pas possible… Laura je t'aime", accompagné d'un portrait de l'actrice aux yeux clairs.

Nathalie Baye révélée par François Truffaut

Figure respectée du cinéma français, Nathalie Baye était l’une des actrices les plus récompensées de sa génération, avec quatre César obtenus au cours de sa carrière. Née le 6 juillet 1948 à Mainneville, dans l'Eure, fille d'artistes-peintres bohèmes, Nathalie Baye avait fait ses premières armes au théâtre avant de rencontrer François Truffaut. Ce dernier lui avait offert un premier grand rôle en 1973 dans La Nuit américaine. Sa notoriété avait ensuite explosé en 1980 grâce à Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard.

Actrice audacieuse, Nathalie Baye avait aussi su casser son image classique pour travailler avec Bertrand Blier, Tonie Marshall, Claude Chabrol ou encore Xavier Dolan. Elle avait également fait un passage à Hollywood en incarnant la mère de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. Sa filmographie comptait près d'une centaine de films. Steven Spielberg, Bertrand Blier, Nicole Garcia, Claude Chabrol, Xavier Beauvois... la liste des cinéastes prestigieux avec lesquels elle a collaboré témoigne de son talent universellement reconnu.

Nathalie Baye : un talent reconnu et une vie privée très exposée

Nathalie Baye avait réussi - chose rare - à se faire une place dans le coeur des cinéphiles tout en étant très appréciée du grand public. En témoigne sa présence dans des films populaires comme Alibi.com 1 et 2, comme ses quatre César remportés, dont trois consécutifs entre 1981 et 1983, puis un quatrième en 2006 pour Le petit lieutenant. Elle avait également reçu la Coupe Volpi à la Mostra de Venise en 1999 pour Une liaison pornographique. Le producteur Dominique Besnehard a rappelé que "les femmes l'adoraient et les hommes la respectaient".

La vie personnelle de Nathalie Baye fut marquée par sa relation très médiatique avec Johnny Hallyday, qu'elle fréquenta de 1982 à 1986. De cette union naîtra en 1983 Laura Smet, sa fille unique qui deviendra elle aussi actrice. "Je n'étais pas du tout prête à ce que ma vie soit étalée dans les magazines. Johnny, les paparazzi…", confiait-elle à propos de cette période médiatiquement intense. "J'étais déjà connue mais le rouleau compresseur des anecdotes croustillantes effaçait tout ce que j'avais pu faire avant. Ça ne valorise pas un artiste. Je ne porte pas un jugement sur Johnny en disant cela, mais c'est ce qu'on en a fait, et qui, forcément, est resté pendant un bon moment dans la tête des metteurs en scène, qui m'a nui." Cette exposition médiatique forcée fut difficile à vivre pour l'actrice, habituée à plus de discrétion.

Malgré les ruptures amoureuses, notamment avec Philippe Leotard dans les années 70 et avec l'ancien ministre Jean-Louis Borloo dans les années 90, Nathalie Baye cultivait l'art de l'amitié durable. "Quand j'aime les gens, c'est pour toujours", affirmait-elle avec cette sincérité qui la caractérisait. Cette fidélité dans les relations humaines se reflétait également dans ses choix professionnels. "Je déteste le mot carrière. Disons plutôt parcours. J'ai refusé des films parce qu'ils m'emmenaient trop loin et que je ne voulais pas me séparer de ma fille", résumait-elle, révélant ses priorités et son attachement profond à la maternité.

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