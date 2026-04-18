Nathalie Baye : la maladie à corps de Lewy évoquée, de quoi est morte l'actrice à l'âge de 77 ans ?

Nathalie Baye, l'une des plus grandes actrices du cinéma français, est morte à l'âge de 77 ans ce vendredi 17 avril 2026. Malade, elle était dans un état de santé préoccupant depuis l'été 2025, atteinte d'une maladie à corps de Lewy associant des troubles proches d'Alzheimer et de Parkinson.

L’annonce du décès de Nathalie Baye a provoqué une onde de choc dans le monde du cinéma français ce samedi matin. La comédienne, figure emblématique du septième art français, s’est éteinte à l’âge de 77 ans ce vendredi 17 avril 2026, laissant derrière elle une carrière exceptionnelle qui aura marqué plusieurs générations de cinéphiles. Cette disparition plonge le milieu culturel dans une profonde tristesse, tant l’actrice incarnait une certaine idée du cinéma français, entre films d’auteur et succès populaires.

Selon plusieurs sources, Nathalie Baye était malade depuis plusieurs mois. Son agent évoquait une comédienne "très malade", sans préciser la nature de son état. Elle s’était progressivement retirée de la vie publique depuis l’été 2025, période à partir de laquelle son état de santé s’était fortement dégradé. D’après les informations rapportées, elle souffrait de la maladie à corps de Lewy, une pathologie neurodégénérative associant des symptômes proches de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson. L’actrice est décédée vendredi soir à son domicile parisien, ont indiqué ses proches dans un communiqué. Sa famille a confirmé la nouvelle à l’AFP ce samedi 18 avril au matin, officialisant ainsi la disparition de l’actrice aux quatre César et endeuillant le cinéma français.

Née dans une famille d'artistes où son père était peintre, Nathalie Baye n'était pourtant pas prédestinée à embrasser une carrière d'actrice. Son parcours vers les plateaux de cinéma fut singulier et révèle une personnalité complexe et passionnée. "La danse m'a sauvée de l'école où j'étais malheureuse. C'est une bonne raison non ? J'étais dyslexique, je confondais les "m" et les "n", les "b" et les "p". Je switchais beaucoup de choses. Surtout, j'étais ailleurs", avait-elle confié dans une interview, révélant les difficultés scolaires qui l'avaient poussée vers l'expression artistique. Cette dyslexie, loin de la freiner, l'avait orientée vers d'autres formes d'expression où elle pourrait s'épanouir pleinement.

Nathalie Baye révélée dans "La Nuit américaine" puis "La Chambre verte"

À quatorze ans, la jeune Nathalie Baye intègre une école de danse à Monaco, première étape d'un parcours artistique qui la mènera jusqu'aux États-Unis durant son adolescence. La danse devient alors son refuge, sa passion première, qu'elle pratique à haut niveau pendant plusieurs années. Cette formation corporelle rigoureuse lui conférera plus tard cette grâce naturelle et cette présence physique si particulières qui caractériseront ses performances à l'écran. Mais le destin en avait décidé autrement, et c'est par une rencontre fortuite qu'elle découvrira sa véritable vocation.

Le tournant décisif de sa vie survient lorsqu'elle rencontre René Simon, professeur d'art dramatique au prestigieux cours Simon. Encouragée par une amie à tenter l'expérience théâtrale, elle s'inscrit à ses cours tout en continuant ses tournées d'opérette pour financer sa formation. "Il m'a donné ma chance et je ne l'oublierai jamais", expliquait-elle avec reconnaissance. René Simon, remarquant son potentiel exceptionnel mais aussi ses difficultés financières, prend une décision qui changera le cours de sa vie : il lui offre gratuitement ses cours, exigeant en contrepartie un investissement total dans son art et lui demandant de se présenter au Conservatoire.

Cette générosité et cette confiance placées en elle marquent le véritable début de sa carrière cinématographique. Dès 1973, Nathalie Baye fait ses premiers pas devant la caméra sous la direction de Robert Wise dans "Brève rencontre à Paris". Mais c'est François Truffaut qui lui offre la consécration en lui confiant un rôle dans "La Nuit américaine" la même année, puis dans "La Chambre verte". Ces collaborations avec le maître de la Nouvelle Vague établissent immédiatement Nathalie Baye comme une actrice de premier plan, capable d'incarner avec subtilité les personnages les plus complexes.

Des dizaines de films avec les plus grands et quatre César pour Nathalie Baye

Au fil des décennies, Nathalie Baye construit une filmographie impressionnante, travaillant avec les plus grands réalisateurs français et internationaux. De Jean-Luc Godard avec "Sauve qui peut (la vie)" à Philippe Lacheau dans "Alibi.com 1 et 2", en passant par Tonie Marshall pour "Vénus beauté (institut)" et Xavier Dolan dans "Juste la fin du monde", elle démontre une versatilité remarquable. Steven Spielberg, Bertrand Blier, Nicole Garcia, Claude Chabrol, Xavier Beauvois... la liste des cinéastes prestigieux avec lesquels elle a collaboré témoigne de son talent universellement reconnu.

Son parcours professionnel exceptionnel fut couronné de nombreuses récompenses. Quatre César vinrent saluer son talent, dont deux César de la meilleure actrice pour "La Balance" de Bob Swain en 1983 et pour "Le Petit Lieutenant" de Xavier Beauvois en 2006. En 1999, elle reçoit également la Coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise pour "Une liaison pornographique" de Frédéric Fonteyne, consécration internationale qui confirme son statut d'actrice majeure du cinéma européen.

Nathalie Baye, Johnny Hallyday, Laura Smet : une famille de stars

La vie personnelle de Nathalie Baye fut marquée par sa relation avec Johnny Hallyday, qu'elle fréquenta de 1982 à 1986. De cette union naîtra en 1983 Laura Smet, sa fille unique qui deviendra elle aussi actrice. "Je n'étais pas du tout prête à ce que ma vie soit étalée dans les magazines. Johnny, les paparazzi…", confiait-elle à propos de cette période médiatiquement intense. "J'étais déjà connue mais le rouleau compresseur des anecdotes croustillantes effaçait tout ce que j'avais pu faire avant. Ça ne valorise pas un artiste. Je ne porte pas un jugement sur Johnny en disant cela, mais c'est ce qu'on en a fait, et qui, forcément, est resté pendant un bon moment dans la tête des metteurs en scène, qui m'a nui." Cette exposition médiatique forcée fut difficile à vivre pour l'actrice, habituée à plus de discrétion.

Malgré les ruptures amoureuses, notamment avec Philippe Leonard dans les années 70 et avec l'ancien ministre Jean-Louis Borloo dans les années 90, Nathalie Baye cultivait l'art de l'amitié durable. "Quand j'aime les gens, c'est pour toujours", affirmait-elle avec cette sincérité qui la caractérisait. Cette fidélité dans les relations humaines se reflétait également dans ses choix professionnels. "Je déteste le mot carrière. Disons plutôt parcours. J'ai refusé des films parce qu'ils m'emmenaient trop loin et que je ne voulais pas me séparer de ma fille", résumait-elle, révélant ses priorités et son attachement profond à la maternité.

Dernières mises à jour