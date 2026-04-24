Nathalie Baye : malade, l'actrice était "de plus en plus coupée du réel" - ses proches témoignent

Malade depuis des mois, Nathalie Baye a succombé à la maladie à corps de Lewy, à l'âge 77 ans. De quoi exactement est morte l'actrice à la filmographie très riche et aux 4 César ? Ses proches ont témoigné de sa fin de vie.

Nathalie Baye était malade depuis des mois et sans doute même des années, dans le plus grand secret. L'actrice, dont la mort à l'âge de 77 ans a été annoncée samedi dernier, par surprise, a succombé à la maladie à corps de Lewy, terrible cocktail neurodégénératif qui combine des troubles proches de ceux d'Alzheimer et de Parkinson. Le mal avait été médiatisé par Catherine Laborde, ancienne présentatrice de la météo sur TF1, qui avait décidé d'en parler devant les caméras avant de disparaitre en janvier 2025.

La maladie de Nathalie Baye, deuxième maladie neurodégénérative la plus répandue en France, avec environ 250 000 personnes touchées, est provoquée par l'accumulation d'une forme toxique de la protéine alpha-synucléine dans les neurones. Elle perturbe progressivement leur fonctionnement pendant quinze à vingt ans avant d'entraîner leur destruction. Malgré sa fréquence, elle reste largement sous-diagnostiquée, souvent confondue avec Alzheimer, Parkinson ou le vieillissement normal.

La maladie se manifeste principalement par des difficultés cognitives, des fluctuations de vigilance, des hallucinations visuelles touchant 70 à 80% des malades, des troubles du sommeil paradoxal et un ralentissement physique. S'y ajoutent fréquemment des symptômes psychocomportementaux comme l'anxiété, la dépression ou l'apathie, ainsi que des troubles neurovégétatifs. Parmi les facteurs de risque identifiés figurent notamment la dépression après 60 ans, l'hypertension, le diabète ou encore l'exposition chronique à des polluants atmosphériques. Si la recherche progresse en même temps que la connaissance le la maladie, il n'existe pas encore de traitement curatif.

Les derniers mois de Nathalie Baye racontés par ses proches

La santé de Nathalie Baye s'est ainsi progressivement dégradée selon les témoignages qui ont émergé depuis l'annonce du décès. Son agent la décrivait comme "très malade" et plusieurs proches ont commencé à raconter comment la maladie de Lewy a fini par éteindre l'artiste si lumineuse ces derniers mois. Nathalie Baye "déclinait" depuis des semaines, a indiqué le producteur Dominique Besnehard, ami de longue date de l'actrice, ce jeudi 20 avril. Sur le plateau de C à vous, celui qui est notamment derrière la séries Dix pour cent a décrit un déclin progressif, lui qui rendait visite régulièrement à la star : "Moi j'allais la voir un peu tous les dix jours, à chaque fois, je sentais que ça déclinait."

Nathalie Baye était de plus en plus coupée du réel, selon Dominique Besnehard. "Il y a trois semaines, elle a fait tomber une tasse. Et puis, la conversation était compliquée. On ne pouvait pas parler de projets, alors moi je parlais de sa carrière", a-t-il confié, résumant son état par ces mots : "Elle était dans un autre univers." Le réalisateur Bruno Chiche, qui a lui aussi accompagné Nathalie Baye jusqu'à la fin, a fait un constat similaire. Trois semaines avant le décès de l'actrice, il s'était rendu chez elle avec Dominique Besnehard et tous trois avaient beaucoup ri ensemble.

"Nathalie m'a reconnu jusqu'au dernier jour. Jusqu'au jour où elle a perdu conscience", confie-t-il. Echangeant avec Nathalie Baye jusqu'à quatre jours avant sa mort, Bruno Chiche est resté à son chevet le jour du décès de l'actrice, pendant quatre ou cinq heures. "J'ai quitté l'appartement à 21h00 et elle est partie à 23h00", raconte-t-il dans une interview à Paris Match. Il a ensuite tenté de lui téléphoner comme à son habitude, mais "Nathalie ne m'a plus répondu".

Elle "ne se plaignait jamais" : la fin de vie de Nathalie Baye

Nathalie Baye a aussi été décrite comme une femme pleine de vie que la maladie a totalement éteinte, par son amie, la réalisatrice Nicole Garcia, qui s'est confiée à Paris Match ce week-end sur ce combat mené dans l'ombre par l'actrice. "Je me souviens d'elle faisant la roue sur la plage, c'était sur l'île de Ré", a-t-elle lâché à l'hebdomadaire, ajoutant que Nathalie Baye aimait "les grandes tablées d'amis" et "beaucoup rire". Selon Nicole Garcia, le diagnostic a progressivement annihilé cette joie de vivre : "L'ombre qui est tombée sur elle il y a deux, trois ans à cause de sa maladie était déchirante, parce qu'elle a arrêté de rire." La cinéaste ajoute, le cœur lourd : "Sa maladie, pour tous les gens qui l'aimaient, a été quelque chose de très triste parce que son rire s'est tu…"

L'animateur et producteur Michel Drucker qui connaissait Nathalie Baye de longue date a également témoigné des conséquences de la malade à corps de Lewy sur l'actrice français. La septuagénaire était "très fatiguée", a-t-il déclaré au micro de CNews indiquant l'avoir vue récemment. Selon lui, les premiers signes de la maladie sont apparues "il y a quatre ou cinq ans".

Malade, Nathalie Baye évitait de se montrer depuis près d'un an

Nathalie Baye n'avait pourtant pas pour habitude de se plaindre selon plusieurs témoignages. "Comme elle était fidèle à ses amis, j’ai été fidèle à elle jusqu’au bout. Elle a tout affronté, avec dignité. Elle ne se plaignait jamais", a ajouté le réalisateur Thierry Klifa au Parisien. Sur Instagram, il a lui aussi raconté leur dernière rencontre : "la dernière fois que je t'ai vue, tu m'as demandé depuis quand nous nous connaissions. Je t'ai répondu et dans un sourire, qui aujourd'hui me brise le cœur, tu as murmuré 'comme le temps passe vite'."

Nathalie Baye s’était progressivement retirée de la vie publique depuis l’été 2025, période à partir de laquelle son état de santé s’était fortement dégradé. L'actrice avait notamment annulé sa présence à un événement caritatif en juillet dernier, les "Journées de la rose", dont elle était une ambassadrice. Engagée, membre du Comité d'honneur de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), qui milite pour la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, Nathalie Baye avait signé, en 2023, le manifeste de 109 personnalités pour appeler Emmanuel Macron à faire évoluer la loi sur la fin de vie.

Dernières mises à jour