Nathalie Baye : maman star avec Laura Smet, ses couples et ses succès... Retour sur la vie de l'actrice

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Nathalie Baye : un décès à 77 ans

Le décès de Nathalie Baye, actrice aux 4 César, a été annoncé ce samedi 18 avril 2026. La comédienne était âgée de 77 ans.
©  Laurent VU/SIPA (publiée le 18/04/2026)

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La Rédaction