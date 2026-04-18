Laura Smet, David Hallyday… le cinéma français réagit à la mort de Nathalie Baye

Quelques heures après l'annonce de la disparition de Nathalie Baye, emportée par une maladie à corps de Lewy à 77 ans, le cinéma français présente ses hommages. De David Hallyday à Sandrine Kiberlain, artistes et responsables politiques saluent une figure marquante du 7e art, icône de plusieurs générations.

Quelques heures seulement après l'annonce de sa disparition, les premières réactions se multiplient autour de l'actrice. C'est par un communiqué de la famille, relayé par l'AFP, que la nouvelle a été confirmée vendredi 17 mars. Parmi les premières personnes qui ont réagi à la nouvelle, David Hallyday, le demi-frère de sa fille unique Laura Smet, via une story sur son compte Instagram où il partage : "c'est pas possible… Laura je t'aime". Cette dernière est la fille unique de Nathalie Baye, qui n'a par ailleurs pas encore pris la parole pour le moment.

Capture d'écran @David_Hallyday © @David_Hallyday_Instagram

Très vite, de nombreux acteurs et proches de l'actrice ont pris la plume pour saluer la mémoire d'une artiste respectée de tous. De ses rôles dans les films de Truffaut, Xavier Dolan en passant par Steven Spielberg, Nathalie Baye a très vite su se faire remarquer comme un véritable caméléon capable de jouer autant dans les films d'auteur que les nanars. Catherine Benguigui, avec qui elle a partagé l'affiche de la comédie Alibi.com 2, a par ailleurs salué une comédienne "naturelle, drôle, généreuse et d'une grande gentillesse", évoquant leurs longues discussions sur le cinéma.

De son côté, Michel Drucker a partagé une pensée émue pour son amie qu'il avait rencontrée sur un tournage en 1973. Sur le plateau de CNEWS, il déclare : "Elle pouvait tout jouer ! Elle n'a pas eu quatre Césars par hasard". Il a également évoqué ces dernières années, se souvenant de la maladie et de comment cela avait impacté sa carrière.

Une pluie d'hommages venus de toutes générations confondues

Sandrine Kiberlain a été une des premières à prendre la parole en saluant l'empreinte de la comédienne sur toute une génération. Elle a rappelé la voix singulière de l'artiste et réitéré son admiration pour le rôle qu'elle a tenu dans La Nuit américaine de François Truffaut. Richard Berry, son partenaire dans La Baule-les-Pins, a également publié un message pour son amie : "Nathalie, tu emportes avec toi nos fous rires et les tendres souvenirs de nos débuts." accompagné d'une photo.

Au-delà des personnalités du cinéma, les politiques ont également adressé leurs hommages à la figure du 7e art. Catherine Pégard, ministre de la Culture, Emmanuel Macron, la présidente de l'Assemblée nationale ou encore le maire de Paris, tous ont tenu à partager une pensée pour celle qui a marqué le paysage culturel français.