Obsèques de Nathalie Baye : les mots déchirants de Laura Smet à la cérémonie, un enterrement dans l'intimité

PHOTO. Les obsèques de Nathalie Baye se sont tenues ce vendredi 24 avril 2026, à l'église Saint-Sulpice à Paris, en présence de très nombreuses personnalités. Laura Smet a rendu un hommage poignant à sa mère. L'enterrement de la star aura lieu ensuite dans le plus grand secret.

Les obsèques de Nathalie Baye ont été organisées ce vendredi 24 avril, à partir de 10 heures, à l'église Saint-Sulpice, dans le VIe arrondissement de Paris. Le cercueil de Nathalie Baye, d'un blanc immaculé, est arrivé vers 10h15 sur le parvis de l'église, sous les applaudissements, avant d'en ressortir près d'une heure et demie plus tard. La couleur n'était pas sans rappeler celle du cercueil de Johnny Hallyday en 2017, en référence à Elvis. L'enterrement de la star aura lieu ensuite dans l'intimité, dans un lieu tenu secret.

Laura Smet, fille unique de Nathalie Baye, a pris la parole lors des obsèques de sa mère, livrant un hommage poignant, rapporte Paris Match. "C'est compliqué de décrire ma maman. C'est comme essayer de raconter toutes les couleurs d'une forêt, ses surprises, sa beauté, son mystère et son immensité aussi", a-t-elle déclaré près d'une photo de l'actrice, souriante.

Au milieu des obsèques, Laura Smet a dressé le portrait d'une mère généreuse et profondément humaine. Pour sa fille, Nathalie Baye "était quelqu'un de vrai, de tendre, de juste, de solide. Elle s'est toujours occupée des autres plus que d'elle-même". Laura Smet a ajouté que sa mère "aimait la vie, les gens, la nature et les animaux" et que "l'intelligence du cœur, c'était elle".

"Elle m'a relevée quand j'étais par terre, moi et beaucoup d'autres"

Devant les quelque 400 personnes réunies aux obsèques de Nathalie Baye, Laura Smet a aussi salué la force que lui a transmise sa mère. "Elle m'a donné tellement d'amour, tellement de force. Elle m'a relevée quand j'étais par terre, moi et beaucoup d'autres", a-t-elle confié. "C'était une amie incroyable, une amoureuse éternelle et une mère fabuleuse." Mariée à l'entrepreneur Raphaël Lancrey-Javal, Laura Smet a évoqué le bonheur que son fils avait apporté à Nathalie Baye. "Je sais que l'arrivée de Léo, mon fils, son petit-fils, l'a rendue immensément heureuse", a-t-elle déclaré lors de la messe.

La comédienne a conclu son hommage par des souvenirs sensoriels et intimes. "Je me souviendrai toujours de sa voix et de sa main dans mes cheveux, d'elle qui chante en faisant la cuisine, de son regard si vrai, de sa respiration qui m'apaisait tellement", a-t-elle confié. Et de terminer par un "je t'aime", accompagné de "de ma naissance à aujourd'hui, je lui dois tout."

De Sylvie Vartan à Eddy Mitchell ou Catherine Deneuve, des proches de Nathalie Baye et des personnalités

Laura Smet, la fille de Nathalie Baye, s'est affichée visage marqué avant le début de la cérémonie comme après, quand elle a embrassé le cercueil de sa mère partant pour sa dernière demeure. Sylvie Vartan et David Hallyday étaient aussi présents. Des amis de longue date ou des figures du cinéma essentielles dans la carrière de Nathalie Baye, comme son proche ami Dominique Besnehard, son ancien compagnon Jean-Louis Borloo, les réalisateurs Xavier Dolan et François Ozon, ou le metteur en scène Jean-Michel Ribes étaient aussi présents.

Les obsèques de Nathalie Baye, qui se déroulent le même jour que les obsèques de Nadia Farès, autre actrice disparue tragiquement la semaine dernière, ont par ailleurs réuni une foule d'admirateurs aux abords de l'église et de nombreuses personnalités invitées à la cérémonie. Mimi Marchand, la "papesse de la presse people", a été l'une des premières à être photographiée arrivant aux obsèques. Elle a été suivie des actrices et acteurs Patrick Chesnais, Jacques Weber, Francis Huster, Fanny Ardant, Richard Berry, Guillaume Canet, André Dussollier, Roschdy Zem, Stanislas Merhar, Catherine Deneuve, Audrey Tautou...

Josianne Balasko et sa fille Marylou Berry, mais aussi Mathilde Seigner, que la défunte considérait à une époque comme sa "deuxième fille", ont aussi été aperçus à leur arrivée aux obsèques. Nathalie Baye a aussi reçu un ultime hommage du chanteur Eddy Mitchell, de l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, de la Première dame Brigitte Macron, de Benjamin Biolay, Michel Drucker ou encore Claire Chazal.

Laura Smet très impliquée dans les obsèques de Nathalie Baye

Avant les obsèques de Nathalie Baye, l'église Saint-Sulpice, dans le VIe arrondissement de Paris, avait accueilli les obsèques de Mireille Darc, Michel Delpech, Jacques Chirac, mais aussi de son ancien mari Johnny Hallyday par le passé. Mais l'hommage à Nathalie Baye a été organisé malgré tout dans le souci de préserver une certaine intimité. Un dispositif particulier ayant été mis en place. Paris Match a révélé hier que les invités aux obsèques devaient donner un mot de passe pour entrer dans l'édifice : "il faudra citer le nom d'un animal qui tenait à cœur à la comédienne aux quatre César", précisait l'hebdomadaire. Un choix qui fait écho à l'engagement de longue date de Nathalie Baye pour la cause animale, notamment pour la préservation de l'habitat des grands singes en Afrique. "J'ai toujours adoré les animaux, il y en avait toujours à la maison chez mes parents qui les aimaient aussi", avait-elle confié dans un entretien accordé à Faune Sauvage.

Laura Smet s'est investie corps et âme dans l'organisation des funérailles de Nathalie Baye, épaulée par Dominique Besnehard, producteur et agent très proche de la famille, qui est également son parrain. "Je l'ai vue toute la journée car nous organisons les obsèques, elle est très courageuse", a confié ce dernier sur le plateau de C à vous le 20 avril. Bruno Chiche, autre proche de la famille, a confirmé que Laura Smet "a veillé à ce que Nathalie parte chez elle" et "a beaucoup protégé sa mère" durant ses derniers moments.

Le comédien Jacques Weber avait annoncé sur RTL qu'il prendrait la parole lors de la cérémonie. "Quand j'aime quelqu'un, que je l'admire, je préfère écrire avec mes propres mots. Là, j'y tenais absolument. C'est une demande que j'ai faite", a-t-il déclaré. Il a décrit Nathalie Baye comme "une cheftaine, la reine", quelqu'un "qui organisait tout et qui nous engueulait". "Elle aimait les cabossés et ça, c'est très bizarre. Si je n'ai pas été son amoureux, c'est parce que je n'étais pas assez cabossé", a-t-il ajouté.

Nathalie Baye est morte chez elle, après plus de 40 ans de carrière

Nathalie Baye est décédée vendredi dernier, à l'âge de 77 ans, des suites de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative qui altère progressivement la mémoire et les facultés intellectuelles, tout en provoquant des difficultés dans la perception visuelle et spatiale, ainsi que des symptômes proches de la maladie de Parkinson. L'actrice laisse derrière elle une filmographie exceptionnelle de plus de quarante ans et des souvenirs impérissables dans le cœur du public français.

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