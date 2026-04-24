Obsèques de Nathalie Baye : personnalités invitées, discours de Jacques Weber... Un enterrement dans l'intimité

Les obsèques de Nathalie Baye, décédée vendredi dernier à 77 ans, se tiennent ce vendredi 24 avril 2026, à l'église Saint-Sulpice à Paris. L'enterrement de la star aura lieu ensuite dans le plus grand secret.

Les obsèques de Nathalie Baye se tiennent ce vendredi 24 avril 2026, dans la matinée. Rendez-vous a été donné à 10h ce matin pour un dernier hommage à l'actrice, à l'église Saint-Sulpice, dans le VIe arrondissement de Paris, là où ont pu avoir lieu par le passé les obsèques de Mireille Darc, Michel Delpech, Jacques Chirac, mais aussi de son ancien mari Johnny Hallyday. Cette église emblématique du quartier de l'Odéon accueille la cérémonie religieuse avant que l'actrice ne soit inhumée "dans la plus stricte intimité". Le lieu de l'enterrement de Nathalie Baye n'a pas été communiqué.

Les obsèques de Nathalie Baye, qui se déroulent le même jour que les obsèques de Nadia Farès, autre actrice disparue tragiquement la semaine dernière, devraient réunir de nombreuses personnalités du septième art et au-delà. Mimi Marchand, la "papesse de la presse people", a été l'une des premières à être photographiée arrivant à Saint-Sulpice. L'acteur Patrick Chesnais a aussi été aperçu aux abords de l'église. Outre Laura Smet, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday, son demi-frère David Hallyday, dont elle était proche, devrait être présent, tout comme Sylvie Vartan, Estelle Lefébure et les enfants de David Hallyday Ilona, Emma et Cameron.

Des amis de longue date comme Dominique Besnehard, Richard Berry, Nicole Garcia, Michel Drucker, Pierre Lescure, ancien compagnon de Nathalie Baye, ou encore Mathilde Seigner, que la défunte considérait à une époque comme sa "deuxième fille", devraient également faire le déplacement. Les obsèques de Nathalie Baye devraient aussi compter le réalisateur Thierry Klifa et d'autres figures du cinéma français pour honorer la mémoire de leur consœur.

Laura Smet impliquée dans les obsèques de Nathalie Baye

Le dernier hommage à Nathalie Baye se fera malgré tout dans le souci de préserver une certaine intimité. Si de nombreux anonymes sont attendus aux abords de l'église Saint-Sulpice, seuls les proches pourront accéder à la cérémonie, un dispositif particulier ayant été mis en place. Paris Match a révélé hier que les invités aux obsèques devront donner un mot de passe pour entrer dans l'édifice : "il faudra citer le nom d'un animal qui tenait à cœur à la comédienne aux quatre César", précisait l'hebdomadaire. Un choix qui fait écho à l'engagement de longue date de Nathalie Baye pour la cause animale, notamment pour la préservation de l'habitat des grands singes en Afrique. "J'ai toujours adoré les animaux, il y en avait toujours à la maison chez mes parents qui les aimaient aussi", avait-elle confié dans un entretien accordé à Faune Sauvage.

Laura Smet s'est investie corps et âme dans l'organisation des funérailles de Nathalie Baye, épaulée par Dominique Besnehard, producteur et agent très proche de la famille, qui est également son parrain. "Je l'ai vue toute la journée car nous organisons les obsèques, elle est très courageuse", a confié ce dernier sur le plateau de C à vous le 20 avril. Bruno Chiche, autre proche de la famille, a confirmé que Laura Smet "a veillé à ce que Nathalie parte chez elle" et "a beaucoup protégé sa mère" durant ses derniers moments.

Le comédien Jacques Weber a annoncé sur RTL qu'il prendrait la parole lors de la cérémonie. "Quand j'aime quelqu'un, que je l'admire, je préfère écrire avec mes propres mots. Là, j'y tenais absolument. C'est une demande que j'ai faite", a-t-il déclaré. Il a décrit Nathalie Baye comme "une cheftaine, la reine", quelqu'un "qui organisait tout et qui nous engueulait". "Elle aimait les cabossés et ça, c'est très bizarre. Si je n'ai pas été son amoureux, c'est parce que je n'étais pas assez cabossé", a-t-il ajouté.

Nathalie Baye honorée par de nombreux hommages

La mort de Nathalie Baye, annoncée samedi dernier, a immédiatement soulevé une vague d'hommages dans toute la France, témoignant de l'empreinte indélébile qu'elle a laissée dans le paysage culturel français. L'émotion la plus poignante est venue de Laura Smet elle-même dimanche. "J'ai perdu la moitié de mon cœur, c'était la meilleure mère du monde", a-t-elle écrit sur Instagram, ajoutant : "Je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment encore mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément."

Bien avant les obsèques de Nathalie Baye, le président Emmanuel Macron avait salué "une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi", tandis que la ministre de la Culture Catherine Pégard avait exprimé son émotion face à "la disparition d'une immense actrice". Les réseaux sociaux ont été inondés de messages touchants des collègues et amis de l'actrice aux quatre César. Le réalisateur Xavier Dolan a partagé ses souvenirs de "conversations montréalaises en salle de montage", l'honorant avec quelques vers de Victor Hugo.

Nathalie Baye est morte chez elle, après plus de 40 ans de carrière

Nathalie Baye est décédée à l'âge de 77 ans, des suites de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative qui altère progressivement la mémoire et les facultés intellectuelles, tout en provoquant des difficultés dans la perception visuelle et spatiale, ainsi que des symptômes proches de la maladie de Parkinson. L'actrice laisse derrière elle une filmographie exceptionnelle de plus de quarante ans et des souvenirs impérissables dans le cœur du public français.

Révélée par François Truffaut dans La Nuit américaine, Nathalie Baye avait tourné avec les plus grands réalisateurs, de Jean-Luc Godard à Xavier Dolan, en passant par Claude Chabrol et Bertrand Blier et partagé l'affiche avec Alain Delon, André Dussollier, Fanny Ardant, Daniel Auteuil, Richard Berry, Philippe Léotard, Audrey Tautou ou encore Jean-Louis Trintignant.

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