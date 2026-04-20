Obsèques de Nathalie Baye : la date et l'heure du dernier hommage ont été fixées

Les obsèques de Nathalie Baye, décédée vendredi 17 avril à 77 ans, auront lieu ce vendredi 24 avril à Paris, a annoncé sa famille. Dernier hommage à l'immense actrice, morte vendredi dernier à l'âge de 77 ans.

Le monde du cinéma français est en deuil. L'une de ses plus grandes icônes, Nathalie Baye, s'est éteinte vendredi dernier à l'âge de 77 ans, laissant derrière elle une filmographie remarquable de plus de quarante ans de carrière. Cette actrice aux quatre César, qui avait marqué les esprits par son talent et sa discrétion, a succombé à la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative qui combine les symptômes de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Son décès, survenu à son domicile parisien, a été annoncé samedi par sa famille, déclenchant immédiatement une vague d'émotion dans tout le pays.

Les obsèques de Nathalie Baye auront lieu une semaine après le décès. La famille de Nathalie Baye a annoncé ce lundi à l'AFP qu'un dernier hommage sera rendu à l'actrice auront vendredi 24 avril à 10h à l'église Saint-Sulpice de Paris, avant son inhumation "dans la stricte intimité". Ce lieu emblématique du sixième arrondissement parisien accueillera donc une dernière fois celle qui avait su toucher le cœur du public français pendant près d'un demi-siècle, incarnant tour à tour des personnages complexes, touchants et inoubliables sur grand écran.

L'annonce de la mort de Nathalie Baye a d'ores et déjà provoqué un déferlement d'hommages venus de toutes parts. Le président de la République Emmanuel Macron a salué "une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi", tandis que la ministre de la Culture Catherine Pégard a fait part de son "émotion" face à "la disparition d'une immense actrice". Ces témoignages officiels ne sont que la partie émergée d'un iceberg de reconnaissance pour celle qui avait tourné avec les plus grands réalisateurs français, de François Truffaut à Jean-Luc Godard, en passant par Claude Chabrol et Bertrand Blier, mais aussi avec le québécois Xavier Dolan dans ses dernières années.

Avant les obsèques de Nathalie Baye, une vague d'hommages

Après l'annonce de la mort de Nathalie Baye, les réseaux sociaux ont été inondés de messages touchants de la part de ses collègues et amis du milieu artistique. Richard Berry l'a interpellée sur Instagram en évoquant "nos fous rires et les tendres souvenirs de nos débuts", tandis que Xavier Dolan a partagé ses "conversations montréalaises en salle de montage" avec l'actrice, l'honorant avec quelques vers de Victor Hugo. Gérard Lanvin, qui avait partagé l'affiche avec elle, a confié à Paris Match : "La vie nous sépare mais pas les souvenirs. On garde beaucoup d'amitié et d'affection avec les gens avec qui on a partagé des moments joyeux, et de l'admiration – car c'est la partenaire qui vous donne de la force et du talent et, dans le genre, Nathalie envoyait du lourd : dans les regards, les sourires, les silences… Elle m'a appris à faire l'acteur."

L'émotion la plus poignante est venue de la fille unique de Nathalie Baye, Laura Smet, née de son union avec Johnny Hallyday. Dimanche, sur Instagram, celle-ci a partagé sa douleur avec une sincérité bouleversante : "J'ai perdu la moitié de mon cœur, c'était la meilleure mère du monde. Je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment encore mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément." Cette déclaration publique révèle l'intensité du lien qui unissait la mère et la fille, au-delà de leurs parcours artistiques respectifs.

Nathalie Baye au centre des programmes télévisés

Isabelle Carré a également livré un témoignage touchant sur leur collaboration : "La première fois qu'on a joué ensemble, elle m'a tout de suite mise à l'aise avec une attitude très protectrice, très maternelle, et beaucoup de tendresse - qu'elle avait en général pour les jeunes actrices." Nicole Garcia a pour sa part évoqué le côté enjoué de l'actrice : "Elle s'amusait de plein de choses, elle faisait des blagues, elle était très enfantine. Sa maladie, pour tous les gens qui l'aimaient, a été quelque chose de très triste parce que son rire s'est tu…"

Les chaînes de télévision ont rapidement programmé des soirées spéciales pour rendre hommage à l'actrice. Canal + diffusera mardi soir le film "Downton Abbey : A New Era", dans lequel Nathalie Baye incarnait Madame de Montmirail, l'un de ses derniers rôles qui témoignait de son rayonnement international. D'autres rediffusions sont prévues dans les prochains jours, permettant au public de redécouvrir l'étendue de son talent à travers ses performances les plus mémorables.

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