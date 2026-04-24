EN IMAGES. Aux obsèques de Nathalie Baye, les stars rendent un dernier hommage à l'actrice

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Laura Smet accompagne Nathalie Baye dans sa dernière demeure

Laura Smet accompagne Nathalie Baye dans sa dernière demeure, à la sortie des obsèques vendredi 24 avril 2026, à Paris.
©  JP Pariente/SIPA (publiée le 24/04/2026)

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La Rédaction