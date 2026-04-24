Cylia et Shana Chasman : les filles de Nadia Farès expriment leur chagrin après la mort de leur mère

Shana et Cylia Chasman, les filles de la comédienne Nadia Farès décédée le 17 avril, ont rendu un dernier hommage à leur mère avant les obsèques organisées ce vendredi 24 avril 2026 à Paris

Ce sont elles qui ont annoncé la mort de leur mère, Nadia Farès. Ce vendredi 24 avril, Shana et Cylia Chasman sont présentes aux obsèques de la comédienne décédée une semaine plus tôt après avoir été retrouvée inconsciente d'une la piscine d'un hôtel particulier parisien et avoir été placée dans un coma artificiel pendant cinq jours. Les jeunes femmes, nées de la relation de Nadia Farès avec le producteur américain Steve Chasman, ont rendu hommage à celle qui avait mis sa carrière en pause pour les voir grandir.

Les filles de Nadia Farès, aujourd'hui âgée de 23 et 20 ans, sont le fruit d'une histoire d'amour passionnelle. Leurs parents se sont fiancés seulement quelques semaines après leur rencontre dans le château de Luc Besson en Normandie et Shana et Cylia ont très vite agrandi la famille. Toutes deux sont nées et ont grandi aux Etats-Unis où leurs parents s'étaient installés dans les années 2000. "Nous habitions Pacific Palisades. Une magnifique maison avec piscine et vue sur la mer. Un véritable conte de fées", racontait leur mère dans les colonnes de Gala en janvier dernier, seulement quelques mois avant sa mort.

Qui sont les filles de Nadia Farès ?

Shana et Cylia Chasman vivent toujours de l'autre côté de l'Atlantique. La première, l'aînée, "vit à Los Angeles et fait de la musique". C'est elle qui a hérité de la fibre artistique de sa mère qui rendait cette dernière si fière : "Shana, c'est l'artiste : elle compose. D'un caractère doux, elle est aussi très spirituelle", déclarait Nadia Farès à Gala. Elle a aussi fait une apparition au cinéma dans le film Tin Soldier produit par son père, mais c'est bien à la musique qu'elle se consacre.

Quant à Cylia, elle est étudiante à New York à la Tisch School of the Arts où elle suit un cursus dans le business de l'art du divertissement. Elle aussi tient de Nadia Farès, mais plutôt de son caractère. "Cylia est très structurée, et déterminée, elle me ressemble beaucoup : elle fait ce qu'elle veut !", s'amusait l'actrice dans les colonnes de Gala.

Les parents de Shana et Cylia Chasman étaient séparés depuis quelques années, mais étaient restés en bons termes. Nadia Farès revenait d'ailleurs à Paris un peu plus régulièrement, mais restait très proche de ses filles.

Les hommages de Shana et Cylia Chasman à leur mère

"Je n'aurais jamais imaginé que tu partirais si tôt. Je pensais que nous avions le temps" a écrit l'ainée des deux sœurs dans un long texte postée sur Instagram le dimanche 19 avril et rendant hommage à sa mère décédée deux jours plus tôt. Shana Chasman a raconté les derniers instants passés auprès de l'actrice à l'hôpital : "Te voyant sur ce lit d'hôpital, les mains sur ta tête, t'embrassant le visage, priant pour le moindre signe de réveil. Je sens encore ta chaleur. Nous t'avons supplié de tenir bon". "Quand j'ai chanté pour toi et que tu as ouvert les yeux, j'ai vu cela comme un signe, une façon de nous dire que tu nous entendais. [...] Merci de nous avoir attendus, de nous avoir attendus à tes côtés avant de nous quitter", poursuit la jeune femme. Des remerciements qui n'ont été que les premiers d'une longue liste évoquant les souvenirs de la jeune femme avec sa mère.

La deuxième fille de Nadia Farès, Cylia Chasman, s'est elle aussi exprimées sur le réseau social évoquant sa douleur et "un chagrin dont [elle] ne [se] remettra jamais". "Je sais que tu t'es battue de toutes tes forces pour tes enfants. Merci. Merci de t'être battue, merci de m'avoir donné la vie, merci pour chaque souvenir, pour les rires, pour les pleurs", écrit la jeune étudiante dans un long message se raccrochant aux derniers liens qu'elle a avec sa mère : "On me dit souvent que je suis ton portrait craché, et c'est le plus beau compliment. Et Cylia Chasman de conclure : "Tu étais ma référence, mon modèle, ma meilleure amie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Veille sur moi s'il te plaît. Sois mon ange pour toujours."