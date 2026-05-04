Mort de Claire Maurier : dans quels films a joué l'actrice française de 97 ans ?

La comédienne de théâtre et de cinéma Claire Maurier est décédée dimanche 3 mai à l'âge de 97 ans.

L'actrice Claire Maurier, qui s'est illustrée aussi bien au théâtre qu'au cinéma, est décédée dimanche 3 mai, a annoncé son mari, le comédien Jean-Renaud Garcia, à l'AFP ce lundi. Elle était âgée de 97 ans, et les causes de sa mort n'ont pas été explicitées. Sur grand écran, elle était particulièrement connue pour les seconds rôles qu'elle a incarné : on a pu la voir dans Les 400 coups, La Cage aux folles, Un air de famille ou encore Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.

Claire Maurier, de son vrai nom Odette Agramon, est née en 1929 à Céret, dans les Pyrénées-Orientales. Elle a débuté sa carrière au théâtre avant de se diversifier et d'obtenir des rôles à la télévision dans les années 1950. Durant cette même décennie, elle trouve des petits rôles au cinéma, notamment dans Le dos au mur d'Edouard Molinaro en 1957.

Les plus grands rôles de Claire Maurier

Sa carrière au cinéma décolle en 1959 : Claire Maurier incarne la mère de Jean-Pierre Léaud dans Les Quatre cents coups de François Truffaut, film emblématique du cinéma français et du mouvement de la Nouvelle Vague. Quelques années plus tard, en 1963, elle rejoint Bourvil et Fernandel dans La cuisine au beurre, gros succès du cinéma français. Elle retrouve ensuite Edouard Molinaro dans La Cage aux folles en 1978 : elle y jouait l'ex-partenaire de Renato Baldi et propriétaire d'un cabaret de travestis à Saint-Tropez dans cette comédie culte, adaptée d'une pièce de théâtre très populaire en France et à l'étranger.

Claire Maurier n'était pas qu'une actrice populaire : elle a aussi été nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1981 pour son interprétation dans Un mauvais fils de Claude Sautet, où elle donnait la réplique à Patrick Dewaere et Brigitte Fossey. Elle a ensuite retrouvé son premier amour, le théâtre, et a incarné la mère toxique dans Un air de famille, pièce (qui lui a valu une nomination aux Molières 1995) puis film écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, sorti en 1996.

Le grand public se souvient probablement de la comédienne pour un autre second rôle, tout aussi emblématique : celui de la patronne du café de Montmartre du Fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, sorti en 2001. Elle a ému les spectateurs avec l'interprétation de cette femme seule et excentrique, ancienne danseuse équestre qui offre un emploi à l'héroïne jouée par Audrey Tautou. Dans les dernières années de sa carrière, elle apparaît également dans Les clefs de bagnole, Le héros de la famille ou encore La tête en friche face à Gérard Depardieu, en 2010.