Laura Smet sort une chanson en hommage à sa mère Nathalie Baye, ce que disent les paroles

Plus d'un mois après la mort de Nathalie Baye, The Penelopes ont dévoilé ce vendredi un trio enregistré avec Laura Smet, en hommage à sa mère décédée.

Un adieu en chanson. Laura Smet a sorti ce vendredi 29 mai 2026 une chanson hommage à sa mère Nathalie Baye, décédée le 17 avril dernier, enregistré avec le groupe The Penelopes. Le titre s'intitule "Nothing Lasts", et parle "de ce qui passe, de ce qu'on tente de retenir, des liens invisibles, des moments manqués, et de cette fragilité étrange des choses et des êtres", expliquent le trio dans un texte commun publié mercredi 27 mai sur leurs réseaux sociaux.

Cette chanson n'a pas été écrite spécialement pour Nathalie Baye, puisqu'elle avait été enregistrée avant son décès. "Nous l'avions écrite et enregistrée bien avant, sans imaginer qu'elle prendrait un jour ce sens-là", disent-ils aujourd'hui au sujet de leur dernière chanson. Mais parfois, certaines chansons changent avec la vie. Elles deviennent autre chose. Un espace de mémoire. Une façon d'accompagner un moment que les mots seuls n'arrivent pas toujours à saisir".

"Ce n'était pas la chanson que nous devions sortir maintenant. Depuis plusieurs semaines, nous préparions une autre sortie, avec une autre énergie, un autre mouvement. Et puis, avec le temps et les événements récents, cette chanson a commencé à résonner autrement pour nous trois", précisent les artistes, qui avaient déjà collaboré ensemble sur Over Sensitivity en 2025. Le duo, formé par Axel Basquiat et Vincent Trémel, avaient également enregistré un titre avec Nathalie Baye en 2022.

Que disent les paroles de Nothing Lasts ?

"Nothing Lasts" (qu'on pourrait traduire par "Rien ne dure") est disponible depuis le vendredi 29 mai sur la plupart des plateformes d'écoute. Entièrement écrite en anglais, cette chanson évoque "ce qui passe, ce qu'on tente de retenir", écrit le trio dans leur message sur les réseaux sociaux. Mais aussi les "liens invisibles, les moments manqués, et cette fragilité étrange des choses et des êtres." Le groupe ajoute que ce morceau "parle aussi de ce que l'art laisse derrière lui", de "ce qui continue de circuler malgré l'absence".

Dans "Nothing Lasts", on peut entendre Laura Smet répéter à plusieurs moments certaines phrases évocatrices de l'absence, qui peuvent également résonner avec le deuil (même si ce titre a été écrit avant le décès de Nathalie Baye), comme "je voudrais t'aimer, mais rien ne dure" ("I'd like to love you but nothing lasts"), "j'aimerais t'aimer, mais le moment est passé" ("I'd love to love you but the moments passed") ou encore "au mauvais endroit, au mauvais moment, j'aimerais t'aimer, mais le moment est passé" ("wrong time, in a wrong place, I'd love to love you, but the moments passed").