Callum Turner : qui est l'acteur marié à Dua Lipa ?

La chanteuse a épousé le comédien britannique Callum Turner à Londres le week-end du 30 mai 2026, après deux ans de relation.

Ils se sont dit oui ! La star de la pop Dua Lipa a épousé l'acteur britannique Callum Turner ce week-end à Londres, ont indiqué plusieurs médias britanniques, photos à l'appui. Ils se sont unis au cours d'une cérémonie civile intime, à l'Old Marylebone Town Hall, dans le centre de la capitale. Le Sun précise d'ailleurs que les deux stars s'apprêtent à fêter leur récente union au cours d'une grande célébration de trois jours en Sicile.

Dua Lipa et Callum Turner sont en couple depuis janvier 2024. Leurs fiançailles avaient été annoncées par la chanteuse elle-même dans une interview à British Vogue, en juin 2025 : "Cette décision de vieillir ensemble, de se projeter dans une vie commune et, je ne sais pas, d'être meilleurs amis pour toujours... c'est un sentiment vraiment spécial", avait déclaré l'interprète de "Houdini" lors de cette officialisation.

DUA LIPA AND CALLUM TURNER HAVE MARRIED IN LONDON pic.twitter.com/OG5GpNmSWR — dua lipa crave (@addictionlipa) May 31, 2026

Qui est Callum Turner ?

Né le 15 février 1990, Callum Turner est un acteur britannique qui a fait ses débuts dans les séries télévisées Leaving, The Borgias et Glue. Sa notoriété décolle à partir de 2018, lorsqu'il décroche le rôle de Thésée Dragonneau, le frère de Norbert, dans la saga de films Les animaux fantastiques. Le mari de Dua Lipa incarne ce rôle dès le second épisode.

Il s'est également fait reconnaître dans le film Emma. d'Autumn de Wilde sorti en 2020, mais surtout la série Apple TV Masters of the Air en 2024, dans laquelle il incarne l'un des premiers rôles : celui du major John "Bucky" Egan. Depuis quelques mois, Callum Turner est pressenti pour jouer le prochain James Bond dans le film réalisé par Denis Villeneuve pour Amazon. Les castings seraient en cours.