Elle n'a pas joué une minute dans "Star Wars", mais sans elle la saga ne serait peut-être pas devenue culte

Cette femme, très proche de Georges Lucas, a grandement contribué à faire que "Star Wars" soit le succès que l'on connaît aujourd'hui.

Pour le grand public, Star Wars est le chef d'oeuvre de George Lucas. Le cinéaste a imaginé l'intrigue, les personnages, et l'univers que l'on connaît aujourd'hui. Malgré les réticences des studios face à sa vision d'un space opera, il s'est acharné jusqu'à ce que le film sorte, en 1977. C'est alors un succès retentissant qui remet la science-fiction au goût du jour : il engendre 775 millions de dollars de recettes, plus de 3 millions d'entrées, six Oscars et redéfinit totalement la SF au cinéma.

Mais il ne faut pas oublier non plus à quel point le quatrième épisode (le premier sorti), Star Wars : un nouvel espoir, a été difficile à finaliser pour Lucas. Seul, le cinéaste n'aurait probablement jamais créé le film que l'on connaît. Il a notamment pu compter sur l'aide de son "arme secrète", son ex-épouse qui a fait en sorte de l'aider à rendre le film vivant, dynamique et lisible.

Marcia Lucas était la femme de George Lucas de 1969 à 1983. Mais elle était surtout une monteuse américaine reconnue pour ses talents de conteuse. Elle a notamment été nommée à l'Oscar pour le montage du premier de son mari, American Graffiti. Lors de la préparation du premier épisode de Star Wars, elle aide son mari à terminer la deuxième ébauche du scénario et lui fait des suggestions d'écriture (c'est elle qui suggère de tuer Obi-Wan Kenobi par exemple).

© Anonymous/AP/SIPA (publiée le 01/06/2026)

On ne s'en rend pas compte lorsqu'on regarde un film, mais le montage est une étape primordiale : c'est à ce moment précis qu'un film prend vie, que le rythme est créé, et que les différents éléments filmés prennent sens. C'est le monteur qui va faire en sorte que l'intrigue du film reste lisible dans une scène de bataille par exemple, ou qui va aider à ce qu'une scène émotionnelle soit plus forte en juxtaposant correctement les plans et la musique ensemble. George Lucas a licencié son premier monteur, qui avait proposé une version peu dynamique du film qui ne correspondait pas à la vision de son auteur.

Marcia Lucas se retrouve à travailler sur le montage de Star Wars : Un nouvel espoir. Aidée de Richard Chew et Paul Hirsch, elle insuffle au long-métrage un rythme jugé comme "parfait" par le Hollywood Reporter. Cette nouvelle version, achevée à l'automne 1976, convainc enfin le producteur Alan Ladd Jr du potentiel de la saga. Ils obtiennent ensuite l'Oscar du Meilleur montage pour leur travail. Elle travaillera également sur le montage du Retour du Jedi, et notamment sur deux scènes les plus émouvantes de ce troisième épisode : la mort de Yoda et celle de Dark Vador.

Après le divorce en 1983, Marcia Lucas disparaît peu à peu du culte de Star Wars et n'est pas intégrée aux différents livres et documentaires réalisés sur le phénomène de la pop culture. Dans l'ouvrage The Making of Star Wars sorti en 2007, Richard Chew est même crédité comme monteur principal du film, au détriment de l'ancienne épouse de Lucas.

En dehors de son travail sur Star Wars, Marcia Lucas a supervisé le montage de deux films de Martin Scorsese : Taxi Driver et New York, New York. Mais suite à son divorce, elle a disparu du monde du cinéma et de la vie publique. Elle nous a quittés le mercredi 27 mai 2026, à l'âge de 80 ans. "Son travail était reconnu pour son intelligence émotionnelle, son rythme et son humanité, une capacité rare à saisir l'essence d'une scène et à insuffler cœur, énergie et clarté à l'écran", a déclaré sa famille dans un communiqué.