James Handy : les mots glaçants de Michael Gledhill, le fils de sa compagne suspecté du meurtre - ce que l'on sait des causes de sa mort

James Handy a été retrouvé mort dans le jardin de sa maison californienne mercredi. L'acteur américain âgé de 81 ans aurait été victime d'un meurtre. Le suspect, Michael Gledhill, fils de sa compagne, s'est lui-même dénoncé aux autorités.

C'était un de ces visages familiers du cinéma américain, un acteur de second plan dont le nom n'était pas forcément connu du grand public mais dont la présence à l'écran ne passait pas inaperçue. James Handy aurait été victime d'un meurtre ce mercredi 3 juin 2026, à son domicile de Californie. Les agents de police de Los Angeles ont été amenés à intervenir vers 9h30 au 19200 rue Erwin dans le quartier résidentiel de Tarzana, après un appel au 911 particulièrement troublant. "Je suis le fils de l'homme, je viens de tuer l'homme du péché", a déclaré l'individu a bout du fil.

James Handy aurait été victime de Michael Gledhill, le fils de son épouse, issu d'une précédente union. Un enregistrement de son bref échange avec les opérateurs du service d'urgence a été obtenu par Variety. Les secours ont par la suite découvert James Handy inconscient dans le jardin de sa résidence, présentant une blessure profonde à l'arme blanche sur la poitrine. Transporté immédiatement à l'hôpital, l'acteur était déclaré mort peu après son admission.

Qui est Michael Gledhill, meurtrier présumé de James Handy ?

Le meurtrier présumé de James Handy, Michael Gledhill, est âgé de 44 ans. Il est le fils de la compagne de l'acteur. On en saut encore peu sur le profil du suspect, qui aurait confirmé d'emblée aux policiers arrivés sur les lieux qu'il était "l'homme qu'ils recherchaient". Résidant dans la maison avec sa mère, il a été arrêté sur place et incarcéré à la prison de Van Nuys pour meurtre, avec une caution fixée à deux millions de dollars. Les autorités ont précisé dans leur rapport que "les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un incident isolé et qu'il ne semble y avoir aucun danger pour le public à l'heure actuelle".

"C'est avec une grande tristesse que je confirme que l'homme qui a été agressé et tué mercredi à Tarzana était l'acteur James Handy", a déclaré Pam Ellis-Evenas, l'agent artistique de l'acteur, dans un communiqué relayé par NBC News.

James Handy, l'homme à tout faire d'Hollywood

James Handy avait ce talent particulier des acteurs de caractère, capable d'incarner avec la même conviction un barman, un médecin, un policier ou un homme d'église. Né à New York au milieu des années 1940, il avait débuté sa carrière à la fin des années 1970 dans la série Ryan's Hope, avant de se faire progressivement une place dans l'industrie hollywoodienne.

Le parcours de James Handy l'avait mené sur des plateaux prestigieux. En 1981, il apparaissait dans Taps de Harold Becker, où il incarnait un shérif. L'année suivante, Sidney Lumet lui offrait un rôle dans Le Verdict aux côtés de Paul Newman et Charlotte Rampling. Cette collaboration avec de grands noms du cinéma allait se poursuivre tout au long de sa carrière. En 1988, Clint Eastwood faisait appel à lui pour Bird, puis il enchaînait avec Chien de flic en 1989 aux côtés de James Belushi.

La filmographie de James Handy compte quelques grands films

Pour James Handy, les années 1990 marquaient un tournant avec des apparitions remarquées dans des productions populaires. Il participait à Arachnophobie en 1990, puis à Rocketeer l'année suivante. En 1994, on le retrouvait dans Un ange gardien pour Tess, avant qu'il ne devienne en 1995 l'exterminateur de chauves-souris dans Jumanji, l'un de ses rôles les plus mémorables. Le petit écran n'était pas en reste, avec des participations à des séries cultes comme Melrose Place, Walker Texas Ranger et X-Files, où il interprétait l'inspecteur Alan Cross.

La filmographie de James Handy s'est encore enrichie au passage dans le nouveau millénaire, lui permettant de confirmer sa polyvalence d'acteur. M. Night Shyamalan lui confiait le rôle d'un prêtre dans Incassable en 2000, tandis que John Herzfeld le dirigeait dans 15 minutes où il incarnait un chef adjoint de police. La télévision continuait de faire appel à ses services avec un rôle récurrent dans Alias entre 2002 et 2006, puis des apparitions dans Esprits criminels, Castle, Les Experts : Manhattan et Rizzoli & Isles. Le cinéma de super-héros lui ouvrait aussi ses portes avec un rôle de médecin dans Logan en 2017, le film crépusculaire avec Hugh Jackman. George Clooney lui proposait même d'incarner le maire dans Suburbicon.

La dernière apparition de James Handy à l'écran remontait à 2022 dans Top Gun : Maverick, où il tenait le rôle d'un barman aux côtés de Jennifer Connelly. Une présence éclair de quelques secondes qui témoignait de sa capacité à marquer les esprits même dans les plus petits rôles. Cette filmographie riche de plus de 150 rôles témoignait d'une carrière solide, construite sur la durée et la diversité des projets.

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