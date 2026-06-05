Anthony Head : de quoi est mort l'acteur de Buffy contre les vampires ?

Anthony Head, connu pour avoir prêté ses traits à Rupert Giles dans Buffy contre les vampires, est mort. Âgé de 72 ans, il est décédé des suites de complications liées à une pneumonie.

Anthony Head est mort. Les fans de Buffy contre les vampires sont en deuil alors qu'on apprend ce vendredi 5 juin en début de soirée le décès de l'acteur britannique qui était âgé de 72 ans. Selon le communiqué envoyé par ses filles Emily et Daisy à la BBC, "il est décédé paisiblement des suites de complications liées à une pneumonie, entouré de sa famille".

Anthony Head est décrit par ses enfants comme un "père extraordinaire". Dans leur communiqué, les filles d'Anthony Head déclare savoir "combien ses amis, ses collègues et les fans de l'émission dans laquelle il jouait le regretteront". Elle insiste également sur le fait que l'acteur aimait "beaucoup son travail" et qu'il s'était "toujours considéré comme incroyablement chanceux".

Des publicité Nescafé à Buffy contre les vampires, le parcours d'Anthony Head

Anthony Head restera pour beaucoup à jamais Rupert Giles, l'observateur de Buffy Summers, devenant ainsi son mentor. Il a toutefois joué dans bien d'autres séries britanniques, comme Merlin, diffusée de 2008 à 2012 sur la BBC. Il a également joué dans La Dame de fer qui revient sur Margaret Thatcher. Il est interprétait Geoffrey Howe.

Né le 20 février 1954 à Camden Town, célèbre quartier de Londres, d'un père réalisateur de documentaires et de l'actrice Helen Shingler, il s'était fait connaître à l'origine grâce à son rôle récurrent dans une série de publicité pour Nescafé. Mais c'est avec Buffy contre les vampires qu'il avait atteint la consécration. Il est par ailleurs le frère cadet du chanteur et de l'acteur britannique Murray Head.

En direct