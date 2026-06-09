S'il y a un seul film de Steven Spielberg à voir, c'est celui-ci : c'est le réalisateur lui-même qui le dit

S'il y a un film de Steven Spielberg à voir dans sa vie, c'est celui-ci, a déclaré le réalisateur américain.

Il ne serait pas totalement hasardeux de déclarer que Steven Spielberg fait partie des réalisateurs contemporains les plus importants de l'histoire du cinéma. Le cinéaste américain a réinventé le blockbuster (Les dents de la mer, Jurassic Park), créé certaines des plus grandes franchises de l'histoire (Indiana Jones, Jurassic Park encore), mais également des drames bouleversants (E.T. l'extraterrestre, The Fabelmans). Il a remporté trois Oscars dans sa carrière (pour Il faut sauver le soldat Ryan et La liste de Schindler), tourné avec les plus grands, et engendré des millions au box-office à travers sa carrière.

Steven Spielberg est également un grand cinéphile qui n'est pas avare en recommandations. Interrogé par Sally pour Canal+ à l'occasion de la sortie de Disclosure Day (le 10 juin 2026), le réalisateur américain de 79 ans a dévoilé les trois films qu'il recommandait au public de découvrir. D'abord, il a cité La vie est belle de Frank Capra (1946) et Au revoir Mr Chips de Sam Wood (1939). Le cinéaste a ensuite été encouragé à recommander l'un de ses propres films.

Et ce n'est pas un blockbuster, ni un film de science-fiction ou d'aventures, que Steven Spielberg aimerait que le public découvre dans sa filmographie. "De tous mes films, j'aimerais que les jeunes générations et les moins jeunes regardent La Liste de Schindler", a-t-il déclaré. Par le passé, le cinéaste a d'ailleurs rappelé l'importance de son film dans le devoir de mémoire et l'importance de transmettre cette histoire au public pour empêcher l'Holocauste de se reproduire.

Sorti en 1993, ce film historique en noir et blanc avec Liam Neeson, Ben Kingsley et Ralph Fiennes revient sur le parcours d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui arrive à Cracovie en 1939, déterminé à profiter de la Seconde Guerre mondiale pour faire profit. Après avoir rejoint le parti nazi, il va finalement sauver entre 1100 et 1200 Juifs durant la Shoah, en les faisant travailler dans ses usines. Oskar Schindler recevra le titre de "Juste parmi les nations", remis par le Mémorial de Yad Vashem, en 1967.

Steven Spielberg s'est inspiré de son parcours pour signer l'un des films les plus forts et les plus personnels de sa carrière. Après avoir sorti le film, il fonde par la suite la USC Shoah Foundation, une organisation à but non lucratif qui réalise des entretiens audiovisuels avec des survivants et des témoins de l' Holocauste.

La liste de Schindler permettra d'ailleurs à Steven Spielberg de remporter deux des trois Oscars de sa carrière : celui du Meilleur film et de la Meilleure réalisation, en 1994. Encore aujourd'hui, il s'agit de l'un des films les plus importants du cinéma américain, selon l'American Film Institute qui l'a classé 8e de sa liste des 100 meilleurs films de l'histoire. Il est visible en streaming sur HBO Max, MyCanal et Prime Video.