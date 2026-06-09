Andréa Bescond : qui est la réalisatrice et actrice, placée en garde à vue après avoir manifesté pour Lyhanna ?

La comédienne, danseuse et cinéaste a été arrêtée le 8 juin en marge d'une manifestation non autorisée suite à l'affaire Lyhanna.

Andréa Bescond est l'une des voix les plus engagée de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, mais surtout celles faites aux enfants. L'actrice et réalisatrice a été arrêtée lundi 8 juin au soir, en marge d'une manifestation interdite par la préfecture de police de Paris, qui se déroulait devant le ministère de la justice place Vendôme à Paris, suite à l'affaire Lyhanna. L'interdiction était justifiée par la menace terroriste "qui reste très élevée" et "fait porter un effort plus particulier sur la sécurité des bâtiments publics et institutionnels et de leurs abords", rapporte BFM TV.

Andréa Bescond a été placée en garde à vue toute la nuit, avant d'être relâchée à 9 heures ce mardi 9 juin. "Chères amies, chers amis, je suis sortie de garde à vue", écrit-elle ce mardi matin sur son compte Instagram. C'était un peu une surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers qui nous poussaient alors que nous faisions un rassemblement non violent depuis deux heures. Quelle étrange réaction de la part des services de police." Andréa Bescond assure toutefois que "tout va bien". "Pensées émues pour tous les pédocriminels qui n'ont jamais passé une nuit en garde à vue", tacle-t-elle ensuite, avant de conclure "Lyhanna, l'injustice de trop".

Cette manifestation était organisée par le collectif Mouv'Enfants suite au décès de Lyhanna, jeune fille de 11 ans qui a été retrouvée morte le 4 juin 2026 après avoir été portée disparue plusieurs jours. Le suspect, Jérôme Barella, avait déjà fait l'objet de plaintes pour viols sur des mineures avant les faits, mais n'avait pas été inquiété, et n'avait pas été entendu dans l'une des affaires datant de dix mois auparavant. En réaction, le collectif Mouv'Enfants réclame une loi contre la violence envers les mineurs.

Une cinéaste engagée contre les violences faites aux enfants

Andréa Bescond est une danseuse, comédienne, metteuse en scène et réalisatrice française. Elle se fait connaître par son spectacle, Les Chatouilles ou la Danse de la colère, qui obtient le Molière seul en scène en 2016. Dans ce spectacle, mis en scène par Eric Métayer, elle raconte les abus sexuels qu'elle a vécu de la part d'un ami de sa famille quand elle était enfant, et les traumatismes qui se répercutent sur sa vie d'adulte. Son agresseur a été condamné à dix ans de prison, rapporte Télé 7 Jours.

Le spectacle est ensuite adapté pour le cinéma en 2018, dans le film Les Chatouilles qu'elle coréalise et coadapte. Le long-métrage recevra le César de la meilleure adaptation. Depuis, la réalisatrice ne cesse de dénoncer les violences faites aux femmes et aux enfants, et elle prend régulièrement la parole sur les réseaux sociaux pour commenter les affaires judiciaires en cours, comme l'affaire Patrick Bruel ou l'affaire Lyhanna.

On a également pu la voir à la télévision dans Touchées et A la folie, mais aussi dans les films La Syndicaliste, Quand tu seras grand, Diamant brut et Rapaces. Elle a aussi réalisé la série Nudes sur Amazon Prime Video.