Décès de Christian Bujeau : de quoi est mort l'acteur de Kaamelott ?

L'acteur Christan Bujeau est mort. Celui qui avait prêté ses traits au maître d'armes dans Kaamelott et au mari de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs s'est éteint ce lundi 15 juin à l'âge de 81 ans.

Christian Bujeau est mort. Le comédien français était âgé de 81 ans. Il est décédé ce lundi 15 juin, en fin de matinée, a appris Le Film français par l'intermédiaire de son agence Singularist. Il s'est éteint dans son département d'origine, à savoir en Charente-Maritime. Il était en effet né à Charron, le 14 octobre 1944. Les causes de sa mort n'ont cependant pas été révélées.

Après s'être formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le comédien Christian Bujeau a joué dans de nombreuses pièces de théâtre, mais c'est au cinéma qu'il s'est fait connaître en interprétant en 1993 Jean-Pierre Goulard, à savoir le mari dentiste de Valérie Lemercier, dans le film devenu culte Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Indispensable second rôle, Christian Bujeau apparaît ensuite dans de nombreux films, interprétant aussi bien le Dr Séverine dans Pédale douce de Gabriel Aghion, l'avocat dans La Vérité si je mens ! 2 de Thomas Gilou, le Capitaine dans L'Auberge rouge de Gérard Krawczyk, ou encore Jacques dans Alibi.com de Philippe Lacheau.

Christian Bujeau, éternel maître d'armes de Kaamelott

Christian Bujeau est également apparu dans bon nombre de téléfilms et séries télévisées. Il intervient ainsi dans l'épisode Rapt de Julie Lescaut, les épisodes Louis et la mémoire de vigne et Louis et la vie de château de Louis la Brocante, l'épisode Une histoire de permis de la série H, l'épisode Mort d'un avocat dans Les Cordier, juge et flic, Caméra Café 2, l'épisode Momie de Profilage, l'épisode Enfin à la montagne ! de Scènes de ménages ou encore Un Noël Recomposé de Joséphine, ange gardien.

Mais il aura surtout marqué les esprits en interprétant entre 2004 et 2009 le maître d'armes dans la célèbre série Kaamelott. On lui doit également l'interprétation de The Lord dans la série Hero Corp, entre 2008 et 2013. Plus récemment, c'est au Dr Jaffré dans Sur la dalle qu'il avait prêté ses traits en 2024. Ces dernières années, il avait également enseigné l'art dramatique au sein de l'école de Jean Périmony.

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Hommage des Schnocks. pic.twitter.com/ze0dMA68k0 — Alister (@SchnockRevue) June 15, 2026

L'acteur Christian Dujeau est mort ce lundi 15 juin au matin, a fait savoir son agence. Il était âgé de 81 ans. Les causes de sa mort n'ont toutefois pas été révélées.