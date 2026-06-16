Mort de Christian Bujeau : "Les Visiteurs", "Kaamelott"... Ses meilleurs rôles

L'acteur et metteur en scène français Christian Bujeau est décédé le 15 juin 2026 à l'âge de 81 ans.

Christian Bujeau nous a quittés. Le comédien et metteur en scène français est décédé ce lundi 15 juin à l'âge de 81 ans, a annoncé son agence. Pour le grand public, il était clairement identifiable en tant que dentiste et époux de Béatrice de Montmirail (Valérie Lemercier) dans Les Visiteurs, mais aussi dans le rôle du maître d'armes de Kaamelott.

Né en 1944 à Charron (Charente-Maritime), Christian Bujeau s'est formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique avant de décrocher ses premiers rôles au théâtres, dans des pièces de Ionesco, Giraudoux ou Feydeau. Il s'est également illustré à la télévision et au cinéma, et a multiplié les casquettes : cascadeur, metteur en scène et professeur d'art dramatique, en plus du métier de comédien.

Au cinéma, Christian Bujeau se fait connaître du grand public grâce à son rôle dans Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré, sorti en 1993. Il y incarnait Jean-Pierre Goulard, dentiste et époux de Valérie Lemercier, qui subissait les frasques de Godefroy de Montmirail (Jean Reno) et Jacquouille la Fripouille (Christian Clavier). Il avait également joué dans La vérité si je mens 2, Pédale douce, Alibi.com ou Le retour du héros.

A la télévision, Christian Bujeau a tenu de nombreux petits rôles dans des séries, comme Caméra Café, Joséphine, ange gardien, Julie Lescaut, Louis la Brocante, H ou Scènes de ménages. Il est également au casting de la série Hero Corp dans le rôle de The Lord, le grand méchant de la série. Mais c'est surtout pour son rôle du maître d'armes dans Kaamelott, qu'il a tenu dans plusieurs épisodes des saisons 1 à 6, qu'il était connu. La série d'Alexandre Astier lui a d'ailleurs offert de succulentes répliques, comme "vous allez me faire plaisir de vous remuer les miches, sir, j'ai l'impression de me battre contre une vieille" ou d'autres bien plus fleuries.