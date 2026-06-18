Décès de Daveigh Chase : quelles sont les causes de la mort de l'actrice de 35 ans ?

Connue pour avoir doublé l'héroïne de "Lilo et Stitch" et joué dans "Le cercle", Daveigh Chase est décédée le 16 juin 2026.

Enfant star des années 2000, Daveigh Chase est morte le 16 juin 2026. L'actrice américaine avait 35 ans, et s'était fait connaître du grand public pour son rôle dans le film Le Cercle (2002) et comme la voix américaine de Lilo dans le film d'animation Disney Lilo et Stitch. Elle avait également assuré le doublage américain du film Le voyage de Chihiro.

Daveigh Chase a succombé des suites d'une méningite et d'une infection sanguine. Celle-ci avait fini par dégénéré en septicémie. La comédienne avait été hospitalisée au début du mois de juin, comme l'avaient rapporté plusieurs médias américains. Son petit ami, Roy Hernandez, avait d'ailleurs ouvert une cagnotte en ligne pour l'aider à financer les soins de sa compagne.

Ses meilleurs rôles

Daveigh Chase est née à Las Vegas, en 1990. C'est d'abord dans des productions théâtrales de l'Oregon, où elle habite, que Daveigh Chase fait ses débuts, avant de décrocher un petit rôle dans la série Sabrina, l'apprentie sorcière. En 2001, elle décroche un rôle dans un film d'envergure : l'étrange Donnie Darko. Elle y incarnait la petite soeur du héros incarné par Jake Gyllenhaal. Elle reprendra d'ailleurs ce rôle dans Donnie Darko 2 : l'Héritage du sang, sorti en 2009

Mais c'est surtout pour son interprétation de Samara Morgan dans le film d'horreur The Ring, adaptation américaine du film japonais par Gore Verbinski, qu'elle s'est fait connaître dans le monde entier. Elle avait alors 12 ans, et donnait la réplique à des pointures du secteur, comme Naomi Watts ou Brian Cox. Elle recevra d'ailleurs le prix du "Meilleur méchant" des MTV Movie Awards en 2003 pour son interprétation.

Daveigh Chase s'est ensuite illustrée dans le doublage, prêtant sa voix à l'héroïne du film d'animation Disney Lilo & Stitch dans la version américaine. Elle a également doublé le personnage de Chihiro dans le dessin animé des studios Ghibli Le voyage de Chihiro.

Par la suite, Daveigh Chase fait des apparitions plus ponctuelles à l'écran. On la voit au générique de la série HBO Big Love, mais aussi aux génériques de la série d'animation Betsy's Kindergarten Adventures. Son dernier rôle à l'écran remonte à 2015, où elle jouait dans un téléfilm intitulé Une infirmière dangereuse.