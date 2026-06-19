Thomas Lilti : le réalisateur de "Hippocrate" accusé de s'être approprié le travail d'autres scénaristes

Le réalisateur de la série et du film du même nom est accusé dans deux enquêtes de "Médiapart" de s'être approprié le travail d'autres scénaristes, et d'avoir tourné des vidéos d'une proche nue sans son consentement.

Ancien médecin devenu réalisateur, Thomas Lilti s'est fait connaître ces dernières années pour ses productions faisant le portrait de la profession médical, comme le film et la série Hippocrate, mais aussi les films Médecin de campagne et Première année. Celui qui assurait s'être inspiré de son parcours personnel et professionnel pour ses oeuvres est aujourd'hui accusé d'avoir pillé le travail de deux femmes scénaristes pour plusieurs de ses projets. Il est également accusé d'avoir filmé à son insu l'une de ses proches alors qu'elle était nue.

Médiapart a publié deux enquêtes sur Thomas Lilti ce vendredi 19 juin 2026. La première l'accuse d'avoir "pillé entre 2008 et 2020 le travail de plusieurs scénaristes". Le média d'investigation donne la parole à l'une de ses accusatrices, prénommée Lila pour les besoins de l'article, qui assure n'avoir jamais été rémunérée pour son travail de scénariste alors qu'elle a collaboré avec le réalisateur sur Hippocrate et Médecin de campagne. Seul Thomas Lilti aurait bénéficié des revenus de ses films (de 100 000 à 261 818 euros, dont 20 000 et 110 000 euros en tant que scénariste, précise Médiapart). Une autre femme aurait travaillé sur le scénario de Médecin de campagne, sans être crédité, selon Médiapart.

Thomas Lilti assure que Lila n'était que "partenaire d'échanges" et que sa contribution à Médecin de campagne était "très marginale", celle sur Hippocrate "très minime". Il assure être victime "d'un groupe de personnes avec lesquelles [il] ne travaille plus, qui a pour objectif assumé de salir [sa] réputation et, ce faisant, de [l]'empêcher de faire une nouvelle saison d'Hippocrate, quitte à multiplier les contrevérités tous azimuts", personnes qui se seraient "liguées" contre lui.

Thomas Lilti est également accusé pour son comportement (rythme de travail, spoliation) lors de l'écriture et du tournage de la série Hippocrate, en particulier la saison 2. Un protocole d'accord aurait été signé juste avant la diffusion. Il est également accusé d'avoir tenu des propos dégradants à l'égard de plusieurs membres de l'équipe, dont l'une des actrices. Un nouveau protocole a été signé.

Accusation de voyeurisme

Une seconde enquête de Médiapart met en cause Thomas Lilti dans une affaire relevant du voyeurisme. L'une de ses proches, prénommée Clara dans l'article, dit avoir découvert sur son ordinateur, en 2024, des vidéos tournées à son insu au domicile du réalisateur, chez lequel elle résidait à l'époque pour raisons médicales. Dans les vidéos consultées par le média, on verra Thomas Lilti tester la caméra, lancer et arrêter les enregistrements, et Clara s'habiller et se déshabiller, apparaissant nue. Ces enregistrements auraient été tournés avec la webcam d'un ordinateur posé devant le lit de sa chambre. Le réalisateur affirme n'avoir "jamais vu" ces images et ne les avoir "jamais eues en [sa] possession.".

Enfin, le média d'investigation assure que Thomas Lilti aurait continué à faire des prescriptions de médicaments à des proches au nom de son père gynécologue, alors qu'il avait été radié de l'ordre des médecins en 2012. Thomas Lilti assure ne "pas avoir aidé des personnes qui [lui]ont demandé des ordonnances."